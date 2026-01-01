Foundry Virtual Tabletop은 온라인 테이블탑 롤플레잉 게임을 실행하기 위한 선도적인 상업용 자체 호스팅 플랫폼입니다. Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu 및 커뮤니티 모듈을 통한 수십 가지 다른 시스템을 깊이 지원하는 모듈식 JavaScript 엔진을 기반으로 구축되어 전문가 수준의 동적 조명, 시야, 애니메이션 토큰, 주사위 굴림 자동화 및 사용자 지정 게임 메커니즘을 위한 광범위한 매크로 언어를 제공합니다.

VPS에 Foundry를 자체 호스팅하면 모든 캠페인, 캐릭터 시트 및 전투 지도를 직접 제어할 수 있습니다. 세션당 SaaS 요금, 월별 클라우드 비용, 플레이어의 게임 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다. 유료 Foundry 라이선스가 필요하며 foundryvtt.com에서 한 번 구매합니다.