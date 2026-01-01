Foundry VTT 원클릭 설치
지도, 캐릭터 시트, 자동화, 음성/영상 통합 기능을 제공하여 온라인 테이블탑 RPG 세션을 진행할 수 있는 최고의 가상 테이블탑 플랫폼입니다.
Foundry VTT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Foundry VTT 활용으로 만들 수 있는 것
Foundry Virtual Tabletop은 온라인 테이블탑 롤플레잉 게임을 실행하기 위한 선도적인 상업용 자체 호스팅 플랫폼입니다. Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu 및 커뮤니티 모듈을 통한 수십 가지 다른 시스템을 깊이 지원하는 모듈식 JavaScript 엔진을 기반으로 구축되어 전문가 수준의 동적 조명, 시야, 애니메이션 토큰, 주사위 굴림 자동화 및 사용자 지정 게임 메커니즘을 위한 광범위한 매크로 언어를 제공합니다.
VPS에 Foundry를 자체 호스팅하면 모든 캠페인, 캐릭터 시트 및 전투 지도를 직접 제어할 수 있습니다. 세션당 SaaS 요금, 월별 클라우드 비용, 플레이어의 게임 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다. 유료 Foundry 라이선스가 필요하며 foundryvtt.com에서 한 번 구매합니다.
Foundry VTT의 주요 특징
동적 조명 및 시야
타일 기반 전장의 안개, 시야 계산, 동적 광원, 그리고 토큰별 시야는 플레이어에게 영화 같은 던전 탐험 경험을 선사합니다.
시스템 및 모듈 마켓플레이스
D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu 및 100개 이상의 다른 시스템을 커뮤니티 모듈 및 콘텐츠 팩을 통해 기본적으로 지원합니다.
주사위 자동화
채팅 통합, 수식 파서, 공격 굴림, 피해, 내성 굴림, 기술 확인을 자동화하는 시스템별 규칙이 적용된 내장 주사위 굴림기.
음성 및 영상 채팅
선택 사항인 WebRTC 음성 및 영상 채널은 Foundry에서 직접 실행되므로 그룹은 Discord, Zoom 또는 다른 외부 도구가 필요하지 않습니다.
매크로 및 JavaScript
게임 상태에 JavaScript로 접근할 수 있는 완전한 매크로 시스템을 통해 게임 마스터는 복잡한 메커니즘을 자동화하고, 사용자 지정 버튼을 만들고, 동적인 장면을 생성할 수 있습니다.
지속적인 캠페인
세계, 캐릭터, 일지, 장면 및 플레이어 데이터는 단일 명명된 볼륨을 통해 세션 전반에 걸쳐 유지되며 컨테이너 업데이트에도 살아남습니다.
Hostinger에서 Foundry VTT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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