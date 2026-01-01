Casdoor는 애플리케이션을 위한 중앙 집중식 인증 서버 역할을 하는 오픈 소스 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼입니다. OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, LDAP 지원을 기본으로 제공하며, 모든 애플리케이션이 사용자 로그인을 단일 신뢰 서비스에 위임할 수 있도록 합니다. 이를 통해 앱별 로그인 시스템을 없애고 사용자에게 전체 스택에서 하나의 자격 증명 세트를 제공합니다.

Casdoor를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터를 완전히 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. 내장된 다단계 인증, 소셜 로그인 통합, Casbin을 통한 세분화된 권한은 모든 규모의 팀을 위한 완벽한 ID 플랫폼을 만듭니다.