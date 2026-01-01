원클릭 설치로 Casdoor 배포
중앙 집중식 단일 로그인(SSO)을 위한 OAuth 2.0, OIDC, SAML을 지원하는 오픈 소스 신원 및 액세스 관리 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Casdoor 활용으로 만들 수 있는 것
Casdoor는 애플리케이션을 위한 중앙 집중식 인증 서버 역할을 하는 오픈 소스 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼입니다. OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, LDAP 지원을 기본으로 제공하며, 모든 애플리케이션이 사용자 로그인을 단일 신뢰 서비스에 위임할 수 있도록 합니다. 이를 통해 앱별 로그인 시스템을 없애고 사용자에게 전체 스택에서 하나의 자격 증명 세트를 제공합니다.
Casdoor를 자체 호스팅하면 사용자 자격 증명 및 세션 데이터를 완전히 제어할 수 있으며, 사용자당 요금이나 공급업체 종속이 없습니다. 내장된 다단계 인증, 소셜 로그인 통합, Casbin을 통한 세분화된 권한은 모든 규모의 팀을 위한 완벽한 ID 플랫폼을 만듭니다.
Casdoor의 주요 특징
범용 SSO 프로토콜
OAuth 2.0, OpenID Connect 및 SAML 지원을 통해 Casdoor는 거의 모든 애플리케이션의 ID 공급자 역할을 즉시 수행할 수 있습니다.
다단계 인증
앱별 MFA 정책을 사용하여 모든 연결된 애플리케이션에 TOTP, WebAuthn 하드웨어 키, SMS 코드 또는 Face ID를 적용합니다.
소셜 로그인 제공업체
GitHub, Google, Microsoft 및 수십 개의 다른 제공업체를 위한 내장 커넥터를 통해 사용자는 기존 계정으로 로그인할 수 있습니다.
세분화된 접근 제어
Casbin 기반의 ACL, RBAC, ABAC 정책은 스택 전반에 걸쳐 어떤 사용자 및 역할이 어떤 리소스에 접근할 수 있는지 정확히 제어합니다.
다중 조직 지원
단일 Casdoor 인스턴스에서 별도의 사용자 풀, 애플리케이션 및 정책을 사용하여 여러 개의 격리된 조직을 관리합니다.
Hostinger에서 Casdoor을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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