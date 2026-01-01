EmailEngine은 Gmail, Outlook 및 모든 표준 공급자를 포함한 IMAP 및 SMTP 메일함에 연결되고 단일 REST API를 통해 모든 이메일 작업을 노출하는 자체 호스팅 서비스입니다. 개발자는 IMAP과 직접 통신하는 애플리케이션 코드를 작성하는 대신 EmailEngine에 이메일 계정을 등록한 다음 깔끔한 HTTP 엔드포인트를 통해 이메일을 보내고, 받고, 검색하고, 동기화합니다.

자체 VPS에 EmailEngine을 자체 호스팅하면 이메일 계정 자격 증명과 메시지 데이터가 자체 인프라 내에 유지됩니다. EmailEngine은 재연결, 자격 증명 암호화 및 웹훅 전송을 처리하므로 애플리케이션 코드는 이메일 프로토콜 처리보다는 비즈니스 로직에 집중할 수 있습니다. 14일 평가판이 포함되어 있으며, 계속적인 프로덕션 사용을 위해서는 라이선스가 필요합니다.