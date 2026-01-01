EmailEngine 원클릭 설치
IMAP 및 SMTP 계정을 연결하고 이를 통합 REST 인터페이스로 노출하는 자체 호스팅 이메일 API.
EmailEngine용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EmailEngine 활용으로 만들 수 있는 것
EmailEngine은 Gmail, Outlook 및 모든 표준 공급자를 포함한 IMAP 및 SMTP 메일함에 연결되고 단일 REST API를 통해 모든 이메일 작업을 노출하는 자체 호스팅 서비스입니다. 개발자는 IMAP과 직접 통신하는 애플리케이션 코드를 작성하는 대신 EmailEngine에 이메일 계정을 등록한 다음 깔끔한 HTTP 엔드포인트를 통해 이메일을 보내고, 받고, 검색하고, 동기화합니다.
자체 VPS에 EmailEngine을 자체 호스팅하면 이메일 계정 자격 증명과 메시지 데이터가 자체 인프라 내에 유지됩니다. EmailEngine은 재연결, 자격 증명 암호화 및 웹훅 전송을 처리하므로 애플리케이션 코드는 이메일 프로토콜 처리보다는 비즈니스 로직에 집중할 수 있습니다. 14일 평가판이 포함되어 있으며, 계속적인 프로덕션 사용을 위해서는 라이선스가 필요합니다.
EmailEngine의 주요 특징
통합 이메일 REST API
이메일 제공업체와 관계없이 단일 HTTP 엔드포인트를 통해 모든 IMAP 및 SMTP 작업(보내기, 받기, 검색, 동기화)에 액세스할 수 있습니다.
다중 계정 관리
어떤 제공업체에서든 여러 이메일 계정을 등록하고, 제공업체별 통합 작업 없이 일관된 하나의 API를 통해 모든 받은 편지함을 관리하세요.
웹훅 이벤트 전달
새 이메일이 도착하거나, 메시지를 읽거나, 사서함 상태가 변경될 때 폴링 없이 실시간 HTTP 알림을 받으세요.
자격 증명 암호화
배포 시 구성하는 마스터 비밀 키를 사용하여 저장된 모든 이메일 계정 비밀번호 및 OAuth 토큰이 암호화됩니다.
SMTP 전송 프록시
등록된 계정을 대신하여 내장된 SMTP 프록시를 통해 원시 자격 증명을 전송 서비스에 노출하지 않고 이메일을 보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 EmailEngine을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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