Calibre-Web은 Calibre 데이터베이스에 저장된 전자책을 관리하고 읽을 수 있는 깔끔한 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다. EPUB, PDF, MOBI, AZW3 및 만화 형식을 지원하며, 사용자 정의 가능한 테마를 갖춘 내장 전자책 리더를 포함합니다. 또한, 데스크톱 Calibre 앱 없이도 여러 사용자가 개별 독서 목록과 진행 상황을 유지할 수 있도록 합니다.

VPS에 Calibre-Web을 자체 호스팅하면 추적이나 DRM 제한 없이, 그리고 독서 데이터와 컬렉션에 대한 완전한 제어권을 가지고 어디서든 접근 가능한 개인 디지털 라이브러리를 가질 수 있습니다.