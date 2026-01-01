Kavita 원클릭 설치.
만화, 망가, 라이트 노벨, 전자책을 위한 전용 리더와 다중 사용자 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 디지털 라이브러리.
Kavita용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kavita 활용으로 만들 수 있는 것
Kavita는 CBZ, CBR, EPUB, PDF 및 모든 주요 만화 및 전자책 형식을 지원하는 기능이 풍부한 자체 호스팅 디지털 라이브러리 관리자입니다. 자동 메타데이터 추출을 통해 미디어를 자동으로 스캔하고 분류하며, 듀얼 페이지 만화 스프레드, 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 만화 흐름, Webtoon 연속 스크롤을 포함하여 각 콘텐츠 유형에 최적화된 전용 리더 인터페이스를 제공합니다.
자체 VPS에 Kavita를 호스팅하면 홈 하드웨어 가동 시간에 의존하지 않고도 모든 장치에서 24시간 내내 전체 컬렉션을 이용할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 가진 다중 사용자 지원을 통해 가족은 연령에 적합한 액세스 제어 기능을 사용하여 라이브러리를 공유할 수 있으며, OPDS 지원을 통해 호환되는 모든 읽기 앱이 서버에 연결할 수 있습니다.
Kavita의 주요 특징
범용 형식 지원
CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF, EPUB 파일을 읽을 수 있으며, 자동 형식 감지 및 각 파일 형식에 최적화된 렌더링을 지원합니다.
전문 독자
만화, 만화(오른쪽에서 왼쪽으로), 전자책, 웹툰 스크롤링을 위한 전용 리더 모드는 각 콘텐츠 유형에 자동으로 맞춰집니다.
다중 사용자 라이브러리
관리자, 사서, 독자 역할을 포함한 무제한 사용자 계정을 생성하고, 가족이 안전하게 탐색할 수 있도록 연령 제한 제어 기능을 추가하세요.
스마트 메타데이터
Kavita+는 Comic Vine, AniList 및 기타 제공업체에 연결하여 표지, 설명 및 제작자 정보로 라이브러리를 자동으로 풍부하게 합니다.
OPDS & Tachiyomi 지원
어떤 OPDS 호환 앱이나 Android의 Tachiyomi 확장 프로그램을 통해 라이브러리에 액세스하여, 읽는 방식에 유연성을 제공합니다.
Hostinger에서 Kavita을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.