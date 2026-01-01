Kavita는 CBZ, CBR, EPUB, PDF 및 모든 주요 만화 및 전자책 형식을 지원하는 기능이 풍부한 자체 호스팅 디지털 라이브러리 관리자입니다. 자동 메타데이터 추출을 통해 미디어를 자동으로 스캔하고 분류하며, 듀얼 페이지 만화 스프레드, 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 만화 흐름, Webtoon 연속 스크롤을 포함하여 각 콘텐츠 유형에 최적화된 전용 리더 인터페이스를 제공합니다.

자체 VPS에 Kavita를 호스팅하면 홈 하드웨어 가동 시간에 의존하지 않고도 모든 장치에서 24시간 내내 전체 컬렉션을 이용할 수 있습니다. 역할 기반 권한을 가진 다중 사용자 지원을 통해 가족은 연령에 적합한 액세스 제어 기능을 사용하여 라이브러리를 공유할 수 있으며, OPDS 지원을 통해 호환되는 모든 읽기 앱이 서버에 연결할 수 있습니다.