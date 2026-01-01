MiroFish 원클릭 설치.
실제 사회 및 시장 결과를 예측하는 다중 에이전트 군집 시뮬레이션 기반 AI 예측 엔진.
MiroFish용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MiroFish 활용으로 만들 수 있는 것
MiroFish는 OASIS 다중 에이전트 시뮬레이션 프레임워크를 기반으로 구축된 AI 예측 엔진입니다. 이 엔진은 독립적인 성격, Zep Cloud 기반의 장기 기억, 행동 논리를 가진 수천 개의 AI 에이전트로 채워진 병렬 디지털 세계를 구축합니다. 사용자는 실제 이벤트를 시드 데이터로 주입하여 시뮬레이션된 개체군이 어떻게 반응하는지 관찰할 수 있으며, 이를 통해 소셜 미디어 동향, 시장 움직임, 정책 영향에 대한 결과 예측을 생성합니다.
MiroFish를 자체 호스팅하면 리소스 집약적인 시뮬레이션을 위한 전용 컴퓨팅을 확보하고, 민감한 비즈니스 인텔리전스, 금융 신호 및 사전 출시 분석을 전적으로 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 또한 LLM 제공업체 선택 및 비용 최적화에 대한 완전한 제어권을 유지합니다.
MiroFish의 주요 특징
다중 에이전트 시뮬레이션
수천 개의 AI 에이전트가 고유한 성격과 지속적인 기억을 가지고 병렬 디지털 세계에서 상호작용하며, 새로운 사회적 역동성을 만들어냅니다.
소셜 플랫폼 모델링
게시, 댓글, 팔로우, 재게시 기능을 통해 실제 플랫폼 동작을 반영하는 트위터 및 레딧과 유사한 환경을 시뮬레이션합니다.
갓 뷰 컨트롤
변수와 속보 이벤트를 신의 시점에서 주입하여 시뮬레이션된 인구가 실시간으로 어떻게 반응하는지 관찰합니다.
자동화된 보고서
AI 생성 분석 보고서는 시뮬레이션 결과와 예측을 요약하여 복잡한 에이전트 상호작용의 수동 해석을 줄여줍니다.
유연한 LLM 백엔드
OpenAI 또는 OpenAI API 호환 제공업체와 함께 작동하며, 모델을 교체하여 시뮬레이션 품질과 비용의 균형을 맞출 수 있습니다.
Hostinger에서 MiroFish을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.