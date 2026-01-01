MiroFish는 OASIS 다중 에이전트 시뮬레이션 프레임워크를 기반으로 구축된 AI 예측 엔진입니다. 이 엔진은 독립적인 성격, Zep Cloud 기반의 장기 기억, 행동 논리를 가진 수천 개의 AI 에이전트로 채워진 병렬 디지털 세계를 구축합니다. 사용자는 실제 이벤트를 시드 데이터로 주입하여 시뮬레이션된 개체군이 어떻게 반응하는지 관찰할 수 있으며, 이를 통해 소셜 미디어 동향, 시장 움직임, 정책 영향에 대한 결과 예측을 생성합니다.

MiroFish를 자체 호스팅하면 리소스 집약적인 시뮬레이션을 위한 전용 컴퓨팅을 확보하고, 민감한 비즈니스 인텔리전스, 금융 신호 및 사전 출시 분석을 전적으로 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 또한 LLM 제공업체 선택 및 비용 최적화에 대한 완전한 제어권을 유지합니다.