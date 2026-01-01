Quickwit 원클릭 설치 배포
관측 가능성을 위한 클라우드 네이티브 검색 엔진 — Datadog, Elasticsearch, Loki, Tempo에 대한 오픈 소스 대안.
Quickwit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Quickwit 활용으로 만들 수 있는 것
Quickwit은 Rust로 작성되었으며 모든 규모의 로그 관리, 분산 트레이싱 및 관측 가능성 워크로드를 위해 특별히 제작된 오픈소스 분산 검색 엔진입니다. 컴퓨팅과 스토리지를 분리하여 데이터를 객체 스토리지에 직접 인덱싱하므로, 팀은 기존 로그 스택 비용의 일부만으로 몇 달 또는 몇 년간의 텔레메트리 데이터를 온라인 상태로 유지할 수 있습니다.
자체 VPS에 Quickwit을 자체 호스팅하면 관측 가능성 파이프라인을 완벽하게 제어할 수 있으며, 기본 OpenTelemetry 및 Jaeger 호환성, 그리고 Grafana 데이터 소스를 제공합니다. 이는 호스트당 가격 책정, 보존 한도 또는 SaaS 관측 가능성 플랫폼에 묶인 공급업체 종속성 없이 가능합니다.
Quickwit의 주요 특징
OpenTelemetry 네이티브
OTLP gRPC 및 HTTP를 통해 사이드카 또는 스키마 매핑 없이 로그 및 트레이스를 직접 수집하고, 몇 초 만에 쿼리할 수 있습니다.
Jaeger 호환
드롭인 Jaeger gRPC API를 통해 기존 Jaeger UI 및 클라이언트가 애플리케이션 변경 없이 Quickwit 기반 트레이스를 쿼리할 수 있습니다.
초고속 검색
탄티비 기반 인덱싱은 테라바이트 규모의 로그 및 스팬에 대해 전체 텍스트 및 구조화된 쿼리를 낮은 지연 시간 응답으로 제공합니다.
객체 스토리지 백엔드
데이터를 S3 호환 스토리지에 바로 인덱싱하여 보존 비용이 저렴하고 유연합니다. 비싼 SSD 없이 몇 달간의 원격 측정 데이터를 보관할 수 있습니다.
그라파나 데이터 소스
공식 Grafana 플러그인은 Quickwit을 Prometheus 및 Loki 대시보드와 함께 일류 로그 및 트레이스 소스로 만듭니다.
스키마리스 수집
동적 매핑을 사용하면 스키마를 미리 정의하지 않고도 반정형 JSON을 수집할 수 있으며, 필요할 경우 엄격한 스키마를 선택적으로 적용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Quickwit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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