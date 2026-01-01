Quickwit은 Rust로 작성되었으며 모든 규모의 로그 관리, 분산 트레이싱 및 관측 가능성 워크로드를 위해 특별히 제작된 오픈소스 분산 검색 엔진입니다. 컴퓨팅과 스토리지를 분리하여 데이터를 객체 스토리지에 직접 인덱싱하므로, 팀은 기존 로그 스택 비용의 일부만으로 몇 달 또는 몇 년간의 텔레메트리 데이터를 온라인 상태로 유지할 수 있습니다.

자체 VPS에 Quickwit을 자체 호스팅하면 관측 가능성 파이프라인을 완벽하게 제어할 수 있으며, 기본 OpenTelemetry 및 Jaeger 호환성, 그리고 Grafana 데이터 소스를 제공합니다. 이는 호스트당 가격 책정, 보존 한도 또는 SaaS 관측 가능성 플랫폼에 묶인 공급업체 종속성 없이 가능합니다.