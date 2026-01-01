Mazanoke는 브라우저에서 완전히 실행되는 자체 호스팅 이미지 최적화 도구입니다. 사용자가 Mazanoke 인터페이스를 통해 이미지를 압축, 크기 조정 또는 변환할 때, 모든 처리는 사용자 기기에서 로컬로 이루어지며, 이미지 데이터는 서버나 제3자에게 전송되지 않습니다. 따라서 클라우드 압축 도구에 업로드할 수 없는 민감한 이미지를 처리하는 데 적합합니다.

호스팅되는 이미지 최적화 서비스와 달리, VPS에 Mazanoke를 자체 호스팅하면 팀에게 이미지 처리를 위한 비공개적이고 항상 사용 가능한 엔드포인트를 제공합니다. Mazanoke는 다양한 형식을 지원하며, GPS 위치 및 타임스탬프와 같은 EXIF 메타데이터를 자동으로 제거하고, 액세스를 제한하기 위해 선택적 HTTP 기본 인증으로 보호할 수 있습니다.