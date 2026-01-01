Mazanoke 원클릭 설치.
어떤 서버에도 업로드하지 않고 이미지를 압축하고 변환하는 개인 정보 보호 우선 브라우저 기반 이미지 최적화 도구.
Mazanoke용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mazanoke 활용으로 만들 수 있는 것
Mazanoke는 브라우저에서 완전히 실행되는 자체 호스팅 이미지 최적화 도구입니다. 사용자가 Mazanoke 인터페이스를 통해 이미지를 압축, 크기 조정 또는 변환할 때, 모든 처리는 사용자 기기에서 로컬로 이루어지며, 이미지 데이터는 서버나 제3자에게 전송되지 않습니다. 따라서 클라우드 압축 도구에 업로드할 수 없는 민감한 이미지를 처리하는 데 적합합니다.
호스팅되는 이미지 최적화 서비스와 달리, VPS에 Mazanoke를 자체 호스팅하면 팀에게 이미지 처리를 위한 비공개적이고 항상 사용 가능한 엔드포인트를 제공합니다. Mazanoke는 다양한 형식을 지원하며, GPS 위치 및 타임스탬프와 같은 EXIF 메타데이터를 자동으로 제거하고, 액세스를 제한하기 위해 선택적 HTTP 기본 인증으로 보호할 수 있습니다.
Mazanoke의 주요 특징
브라우저 내 처리
모든 이미지 압축 및 변환은 브라우저에서 로컬로 실행됩니다 — 이미지 데이터는 서버나 외부 서비스로 전송되지 않습니다.
다중 형식 변환
JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO, TIFF 형식 간에 조절 가능한 품질 설정을 사용하여 어떤 조합으로든 변환할 수 있습니다.
자동 EXIF 제거
공유하기 전에 이미지에서 GPS 위치, 타임스탬프, 카메라 정보 등과 같은 포함된 메타데이터를 제거하십시오.
HTTP 기본 인증
기본적으로 HTTP 기본 인증으로 접근이 보호되어, 인스턴스는 승인된 사용자에게만 제한됩니다.
PWA 오프라인 지원
Mazanoke를 프로그레시브 웹 앱으로 설치하여 인터넷 연결 없이 오프라인 이미지 처리를 할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mazanoke을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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