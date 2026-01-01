LightRAG는 법률, 의료, 금융과 같은 분야의 복잡한 문서를 분석하도록 설계된 경량 검색 증강 생성 프레임워크입니다. 단일 이중 레벨 아키텍처에서 지식 그래프와 벡터 임베딩을 함께 관리하여 벡터 기반 RAG와 그래프 기반 RAG 사이의 간극을 메우며, 커뮤니티 보고서 기반 GraphRAG 구현과 비교하여 인덱싱 및 쿼리 시점에 필요한 LLM 호출을 획기적으로 줄입니다.

자체 VPS에 LightRAG를 자체 호스팅하면 문서, 임베딩 및 지식 그래프를 전적으로 제어할 수 있습니다. OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트에 연결하고, 전역 인덱스를 다시 구축하지 않고도 지식 기반을 점진적으로 업데이트할 수 있으므로, 동적 데이터는 과도한 재처리 비용 없이 최신 상태를 유지합니다.