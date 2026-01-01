LightRAG 원클릭 설치 배포
복잡한 문서 분석을 위해 벡터 검색과 지식 그래프를 결합한 간단하고 빠른 검색 증강 생성 프레임워크.
LightRAG용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LightRAG 활용으로 만들 수 있는 것
LightRAG는 법률, 의료, 금융과 같은 분야의 복잡한 문서를 분석하도록 설계된 경량 검색 증강 생성 프레임워크입니다. 단일 이중 레벨 아키텍처에서 지식 그래프와 벡터 임베딩을 함께 관리하여 벡터 기반 RAG와 그래프 기반 RAG 사이의 간극을 메우며, 커뮤니티 보고서 기반 GraphRAG 구현과 비교하여 인덱싱 및 쿼리 시점에 필요한 LLM 호출을 획기적으로 줄입니다.
자체 VPS에 LightRAG를 자체 호스팅하면 문서, 임베딩 및 지식 그래프를 전적으로 제어할 수 있습니다. OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트에 연결하고, 전역 인덱스를 다시 구축하지 않고도 지식 기반을 점진적으로 업데이트할 수 있으므로, 동적 데이터는 과도한 재처리 비용 없이 최신 상태를 유지합니다.
LightRAG의 주요 특징
이중 레벨 검색
벡터 임베딩과 지식 그래프 엔티티가 하나의 파이프라인으로 결합되어, 인덱싱 비용을 낮게 유지하면서 문서 간 추론에서 플랫 벡터 검색을 능가합니다.
증분적 지식 업데이트
새로운 문서는 전역 인덱스를 다시 구축하지 않고 기존 그래프에 병합되므로, 동적 데이터는 비용이 많이 드는 재처리 없이 최신 상태를 유지합니다.
다중 LLM 공급자 지원
프롬프트를 다시 작성하거나 문서를 다시 인덱싱할 필요 없이 OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트에 연결하세요.
다섯 가지 쿼리 모드
지연 시간 및 비용 요구 사항에 맞춰 쿼리 복잡도를 조정하기 위해 나이브, 로컬, 글로벌, 하이브리드, 믹스 검색 전략 간에 전환합니다.
내장 웹 UI
문서 수집, 쿼리 실행 및 생성된 지식 그래프를 대화형으로 시각화할 수 있는 브라우저 기반 대시보드.
연동용 REST API
인증된 REST 엔드포인트는 LightRAG를 기존 애플리케이션에 임베드하고 문서 수집 파이프라인을 자동화할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 LightRAG을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.