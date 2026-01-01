Squidex 원클릭 설치.
API 우선 헤드리스 CMS로, GraphQL 및 REST API를 사용하여 모든 채널 또는 프런트엔드에 콘텐츠를 제공합니다.
Squidex용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Squidex 활용으로 만들 수 있는 것
Squidex는 오픈 소스 헤드리스 CMS이며, REST 및 GraphQL API를 통해 콘텐츠를 노출하여 웹 앱, 모바일 앱 또는 서버 측 시스템과 같은 모든 프런트엔드가 특정 렌더링 레이어에 얽매이지 않고 콘텐츠를 가져올 수 있도록 합니다. 콘텐츠 스키마는 Squidex UI에서 정의되며, 참조, 자산, 현지화 및 유효성 검사 규칙을 완벽하게 지원합니다.
자체 VPS에 Squidex를 자체 호스팅하면 콘텐츠가 저장되는 위치와 누가 액세스할 수 있는지에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. API 호출 또는 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 헤드리스 CMS 플랫폼과 달리, 자체 호스팅 인스턴스는 사용량 제한이 없으며 모든 콘텐츠 데이터를 자체 인프라 내에 보관합니다.
Squidex의 주요 특징
GraphQL 및 REST API
GraphQL 및 REST 엔드포인트를 통해 콘텐츠를 쿼리하고 제공하여, 모든 프런트엔드 스택이 사용자 지정 어댑터 없이 콘텐츠를 사용할 수 있도록 합니다.
유연한 콘텐츠 스키마
시각적 스키마 편집기를 사용하여 사용자 지정 필드, 유효성 검사 규칙, 참조 및 중첩된 구성 요소로 콘텐츠 유형을 정의합니다.
자산 관리
Squidex에서 직접 이미지와 파일을 업로드하고 정리하며, 애셋 파이프라인에 내장된 크기 조정 및 자르기 작업을 통해 변환할 수 있습니다.
다국어 콘텐츠
내장된 현지화 지원을 통해 모델 콘텐츠는 구성된 각 로케일에 대한 번역을 모든 필드에 담을 수 있습니다.
역할 기반 접근 제어
편집자, 개발자 및 외부 클라이언트에 앱, 스키마 또는 콘텐츠 유형별로 다른 권한 수준을 할당합니다.
Hostinger에서 Squidex을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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