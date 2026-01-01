Squidex는 오픈 소스 헤드리스 CMS이며, REST 및 GraphQL API를 통해 콘텐츠를 노출하여 웹 앱, 모바일 앱 또는 서버 측 시스템과 같은 모든 프런트엔드가 특정 렌더링 레이어에 얽매이지 않고 콘텐츠를 가져올 수 있도록 합니다. 콘텐츠 스키마는 Squidex UI에서 정의되며, 참조, 자산, 현지화 및 유효성 검사 규칙을 완벽하게 지원합니다.

자체 VPS에 Squidex를 자체 호스팅하면 콘텐츠가 저장되는 위치와 누가 액세스할 수 있는지에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. API 호출 또는 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 헤드리스 CMS 플랫폼과 달리, 자체 호스팅 인스턴스는 사용량 제한이 없으며 모든 콘텐츠 데이터를 자체 인프라 내에 보관합니다.