GeoNetwork는 조직 전반에 걸쳐 공간 참조 리소스를 관리하도록 구축된 표준 기반의 오픈 소스 카탈로그 애플리케이션입니다. OSGeo 재단에서 개발되었으며, ISO 19115/19139, Dublin Core 및 OGC API Records와 즉시 연동되는 메타데이터 편집, 연합 검색 및 내장된 맵 뷰어를 제공합니다.

GeoNetwork를 자체 호스팅하면 자체 VPS에서 민감한 지리공간 데이터셋, 수집 자격 증명 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 관계형 저장을 위한 PostGIS와 빠른 색인 검색을 위한 Elasticsearch를 번들로 제공하므로, 카탈로그는 부팅되는 즉시 프로덕션 준비가 완료됩니다.