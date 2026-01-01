GeoNetwork 원클릭 설치 배포
지리공간 메타데이터, 데이터 세트 및 대화형 지도 서비스를 관리하는 오픈 소스 카탈로그 애플리케이션.
GeoNetwork용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GeoNetwork 활용으로 만들 수 있는 것
GeoNetwork는 조직 전반에 걸쳐 공간 참조 리소스를 관리하도록 구축된 표준 기반의 오픈 소스 카탈로그 애플리케이션입니다. OSGeo 재단에서 개발되었으며, ISO 19115/19139, Dublin Core 및 OGC API Records와 즉시 연동되는 메타데이터 편집, 연합 검색 및 내장된 맵 뷰어를 제공합니다.
GeoNetwork를 자체 호스팅하면 자체 VPS에서 민감한 지리공간 데이터셋, 수집 자격 증명 및 액세스 정책에 대한 완전한 제어권을 유지할 수 있습니다. 이 템플릿은 관계형 저장을 위한 PostGIS와 빠른 색인 검색을 위한 Elasticsearch를 번들로 제공하므로, 카탈로그는 부팅되는 즉시 프로덕션 준비가 완료됩니다.
GeoNetwork의 주요 특징
공간 메타데이터 카탈로그
ISO 19115/19139, 더블린 코어 및 INSPIRE 규격 레코드를 내장된 유효성 검사 및 템플릿 편집 기능으로 관리합니다.
연합 수집
CSW, OAI-PMH, WMS, WFS 및 기타 GeoNetwork 노드에서 일정에 따라 메타데이터를 가져와 단일 검색 레이어를 구축합니다.
Elasticsearch 검색
수백만 개의 레코드에서 1초 미만의 결과를 제공하는 번들 Elasticsearch 백엔드 기반의 전문 검색 및 패싯 공간 검색입니다.
내장된 지도 뷰어
통합된 OpenLayers 기반 맵 클라이언트를 사용하여 레코드에서 직접 WMS, WMTS 및 WFS 레이어를 미리 볼 수 있습니다.
OGC API 레코드
다운스트림 지리 포털 통합을 위해 CSW 2.0.2 및 최신 OGC API Records 표준을 통해 카탈로그 콘텐츠를 노출합니다.
PostGIS 백엔드
PostGIS 데이터베이스와 함께 제공되므로 공간 지오메트리, 링크 및 접근 규칙이 검증된 오픈 소스 GIS 엔진에서 유지됩니다.
Hostinger에서 GeoNetwork을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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