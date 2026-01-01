Dawarich는 Google 타임라인의 자체 호스팅 대안으로, 사용자의 위치 기록을 직접 제어할 수 있게 합니다. Google 지도 타임라인 내보내기, OwnTracks, Strava, Immich, GPX 파일 및 기타 소스에서 데이터를 가져와 방문했던 모든 장소에 대한 풍부하고 검색 가능한 기록을 구축할 수 있습니다.

이 플랫폼은 히트맵, 경로선 및 안개 효과 오버레이가 있는 대화형 지도로 사용자의 움직임을 시각화합니다. 내장된 통계는 방문한 국가, 탐색한 도시 및 총 이동 거리를 보여주며, 여행 도구를 사용하면 사진과 메모로 여정을 기록할 수 있습니다. 개별 개인 정보 보호 제어 기능이 있는 가족 위치 공유는 가정용으로 적합합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 위치 데이터를 Google 및 기타 제3자로부터 벗어나 사용자 자신의 인프라에 완전히 보관할 수 있습니다.