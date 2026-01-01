Dawarich 원클릭 설치
대화형 지도에서 전체 위치 기록을 추적하고 시각화할 수 있는 Google 타임라인의 자체 호스팅 대안입니다.
Dawarich용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dawarich 활용으로 만들 수 있는 것
Dawarich는 Google 타임라인의 자체 호스팅 대안으로, 사용자의 위치 기록을 직접 제어할 수 있게 합니다. Google 지도 타임라인 내보내기, OwnTracks, Strava, Immich, GPX 파일 및 기타 소스에서 데이터를 가져와 방문했던 모든 장소에 대한 풍부하고 검색 가능한 기록을 구축할 수 있습니다.
이 플랫폼은 히트맵, 경로선 및 안개 효과 오버레이가 있는 대화형 지도로 사용자의 움직임을 시각화합니다. 내장된 통계는 방문한 국가, 탐색한 도시 및 총 이동 거리를 보여주며, 여행 도구를 사용하면 사진과 메모로 여정을 기록할 수 있습니다. 개별 개인 정보 보호 제어 기능이 있는 가족 위치 공유는 가정용으로 적합합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 위치 데이터를 Google 및 기타 제3자로부터 벗어나 사용자 자신의 인프라에 완전히 보관할 수 있습니다.
Dawarich의 주요 특징
다중 소스 가져오기
Google 지도 타임라인, OwnTracks, Strava, Immich, GPX 파일 등에서 위치 데이터를 가져와 완전한 기록을 구축하세요.
인터랙티브 지도 보기
사용자 지정 가능한 레이어가 있는 완전한 대화형 지도에서 히트맵, 경로선, 전장의 안개 오버레이를 통해 기록을 탐색하세요.
여행 통계
방문한 국가 및 도시의 수, 이동한 거리, 그리고 각 국가에서 보낸 일수를 확인할 수 있습니다.
사진 통합
Immich 또는 Photoprism을 연결하여 지도에 지오태그된 사진을 오버레이하고 특정 여행 및 장소와 추억을 연결하세요.
가족 위치 공유
가족 구성원과 위치를 공유하면서도, 각 개인이 무엇을 노출할지 결정할 수 있도록 개별 개인 정보 보호 설정을 유지할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dawarich을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.