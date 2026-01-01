Harness 오픈 소스는 소스 코드 관리, 자동화된 CI/CD 파이프라인, 호스팅된 개발 환경(Gitspaces), 아티팩트 레지스트리를 단일 솔루션으로 통합하는 포괄적인 DevOps 플랫폼입니다. Drone CI의 진화로서, 지속적인 통합을 넘어 Apache 2.0 라이선스 하에 완전한 소프트웨어 딜리버리 플랫폼을 제공합니다.

VPS에 Harness를 자체 호스팅하면 고정된 비용으로 무제한 빌드 시간, 아티팩트 스토리지 및 팀원을 제공하며, 소스 코드 및 파이프라인 데이터를 완벽하게 소유할 수 있습니다. 스로틀링, 사용자별 요금제, 벤더 종속이 없으며 — 사용자가 제어하는 하드웨어에서 실행되는 모든 기능을 갖춘 DevOps 플랫폼일 뿐입니다.