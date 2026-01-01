Harness 원클릭 설치.
Git 호스팅, CI/CD 파이프라인, 클라우드 개발 환경을 하나의 도구에 통합한 엔드 투 엔드 개발자 플랫폼.
Harness용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Harness 활용으로 만들 수 있는 것
Harness 오픈 소스는 소스 코드 관리, 자동화된 CI/CD 파이프라인, 호스팅된 개발 환경(Gitspaces), 아티팩트 레지스트리를 단일 솔루션으로 통합하는 포괄적인 DevOps 플랫폼입니다. Drone CI의 진화로서, 지속적인 통합을 넘어 Apache 2.0 라이선스 하에 완전한 소프트웨어 딜리버리 플랫폼을 제공합니다.
VPS에 Harness를 자체 호스팅하면 고정된 비용으로 무제한 빌드 시간, 아티팩트 스토리지 및 팀원을 제공하며, 소스 코드 및 파이프라인 데이터를 완벽하게 소유할 수 있습니다. 스로틀링, 사용자별 요금제, 벤더 종속이 없으며 — 사용자가 제어하는 하드웨어에서 실행되는 모든 기능을 갖춘 DevOps 플랫폼일 뿐입니다.
Harness의 주요 특징
통합 SCM
전체 커밋, 브랜치, 병합, 풀 리퀘스트 워크플로우와 함께 코드 검토, 브랜치 보호, 비밀 스캔 기능을 지원하는 Git 리포지토리를 호스팅합니다.
프로덕션 준비 완료 CI/CD
컨테이너화된 파이프라인 단계, 수백 개의 재사용 가능한 템플릿, 그리고 GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI로부터의 원클릭 마이그레이션을 통해 모든 언어 또는 프레임워크를 빌드, 테스트하고 배포할 수 있습니다.
Gitspaces 개발 환경
개발자에게 VS Code, JetBrains 또는 브라우저에서 액세스할 수 있는 즉시 사용 가능한 사전 구성된 클라우드 개발 환경을 제공하여 설정 시간을 완전히 없애줍니다.
아티팩트 레지스트리
Docker 이미지, Helm 차트 및 사용자 지정 패키지를 내장된 레지스트리에 저장하고 프록시하여 빌드 속도를 높이고 외부 종속성을 줄입니다.
보안 스캐닝
모든 파이프라인 실행의 일부로 품질 게이트를 적용하여, 프로덕션 환경에 배포되기 전에 코드 및 종속성에서 민감 정보 및 취약점을 자동으로 탐지합니다.
Hostinger에서 Harness을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.