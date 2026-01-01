Chibisafe는 TypeScript로 작성된 자체 호스팅 파일 저장소로, 파일을 손쉽게 공유할 수 있도록 해줍니다. 사진, 동영상, 문서, 코드 스니펫 등 무엇이든 업로드하고 즉시 공유 가능한 링크를 받으세요. 청크 업로드는 느린 연결에서도 대용량 파일이 안정적으로 전송되도록 보장하며, 깔끔한 Masonry 갤러리를 통해 미디어를 시각적으로 탐색할 수 있습니다.

호스팅되는 파일 공유 서비스와 달리, Chibisafe를 자체 호스팅하면 저장 공간, 접근 정책 및 사용자 관리에 대한 모든 권한을 가질 수 있습니다. 공개 업로드를 위한 공개 모드, 등록된 사용자를 위한 사용자 계정 모드, 또는 비공개 팀을 위한 초대 전용 모드로 실행할 수 있습니다. 이 모든 것은 구성 파일을 건드리지 않고도 내장된 관리자 대시보드에서 구성 가능합니다.