Chibisafe 원클릭 설치 배포.
공유 가능한 링크를 통해 파일, 사진, 문서를 업로드, 공유 및 관리할 수 있는 초고속 오픈 소스 파일 저장소입니다.
Chibisafe용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Chibisafe 활용으로 만들 수 있는 것
Chibisafe는 TypeScript로 작성된 자체 호스팅 파일 저장소로, 파일을 손쉽게 공유할 수 있도록 해줍니다. 사진, 동영상, 문서, 코드 스니펫 등 무엇이든 업로드하고 즉시 공유 가능한 링크를 받으세요. 청크 업로드는 느린 연결에서도 대용량 파일이 안정적으로 전송되도록 보장하며, 깔끔한 Masonry 갤러리를 통해 미디어를 시각적으로 탐색할 수 있습니다.
호스팅되는 파일 공유 서비스와 달리, Chibisafe를 자체 호스팅하면 저장 공간, 접근 정책 및 사용자 관리에 대한 모든 권한을 가질 수 있습니다. 공개 업로드를 위한 공개 모드, 등록된 사용자를 위한 사용자 계정 모드, 또는 비공개 팀을 위한 초대 전용 모드로 실행할 수 있습니다. 이 모든 것은 구성 파일을 건드리지 않고도 내장된 관리자 대시보드에서 구성 가능합니다.
Chibisafe의 주요 특징
청크된 파일 업로드
대용량 파일을 자동으로 청크로 분할하여 불안정한 연결에서도 안정적인 전송을 보장하며, 사실상 파일 크기 제한이 없습니다.
앨범 및 갤러리
공유 가능한 갤러리 링크를 사용하여 업로드를 앨범으로 정리하고, 하나의 URL로 사진 컬렉션 또는 문서 묶음을 배포할 수 있습니다.
내장형 URL 단축기
파일 호스팅과 함께 모든 외부 URL을 단축하여, 모든 공유 요구 사항을 단일 자체 호스팅 서비스로 통합할 수 있습니다.
ShareX 및 iOS 지원
네이티브 ShareX 구성 및 iOS 단축어를 사용하면 데스크톱 또는 모바일에서 스크린샷과 파일을 몇 초 만에 업로드할 수 있습니다.
유연한 접근 제어
공개, 사용자 계정 또는 초대 전용 모드 중에서 전환하여 누가 인스턴스에 업로드할 수 있는지 정확하게 제어하세요.
Hostinger에서 Chibisafe을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.