Indico 원클릭 배포
CERN에서 학술 및 과학 커뮤니티를 위해 구축된 오픈 소스 컨퍼런스 및 이벤트 관리 시스템.
Indico용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Indico 활용으로 만들 수 있는 것
Indico는 웹의 발상지인 CERN에서 개발된 기능이 풍부한 이벤트 관리 플랫폼으로, 수천 명의 참가자가 참여하는 소규모 세미나부터 글로벌 과학 컨퍼런스까지 모든 것을 조율합니다. 이 시스템은 초록 제출 및 동료 심사, 다중 트랙 의제, 논문 자료, 회의실 예약, 등록, 결제, 배지 인쇄를 단일 통합 시스템에서 처리합니다.
VPS에 Indico를 자체 호스팅하면 민감한 참가자 데이터, 초록 및 학술 제출물을 사용자가 제어하는 인프라에 보관하고, 대규모 컨퍼런스에 대한 이벤트당 SaaS 비용을 절감하며, 기관 요구 사항에 맞춰 테마, 플러그인 및 인증을 사용자 지정할 수 있습니다.
Indico의 주요 특징
컨퍼런스 관리
학술 행사를 위해 구축된 구조화된 시간표, 세션 의장, 연사 관리 기능을 통해 여러 날에 걸쳐 진행되는 다중 트랙 컨퍼런스를 계획하세요.
초록 및 동료 심사
타사 도구 없이 초록을 수집하고, 심사위원을 배정하며, 블라인드 또는 이중 블라인드 심사 워크플로우를 실행하고, 회의록을 발행합니다.
객실 예약
캘린더 보기, 반복 예약, 승인 워크플로를 통해 조직 전체의 공유 회의실을 관리합니다.
등록 및 결제
티켓팅 및 숙박을 위한 할인 코드, 수용 인원 제한, 결제 연동 기능을 갖춘 맞춤형 등록 양식을 구축합니다.
플러그인 및 SSO
Zoom, OAuth, SAML, LDAP, Shibboleth 플러그인으로 Indico를 확장하여 기존 기관의 ID 공급자와 통합합니다.
CERN급 규모
CERN의 전체 행사 일정을 운영하도록 구축된 Indico는 단일 세미나부터 수천 명의 참석자가 참여하는 컨퍼런스까지 확장됩니다.
Hostinger에서 Indico을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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