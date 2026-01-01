Indico는 웹의 발상지인 CERN에서 개발된 기능이 풍부한 이벤트 관리 플랫폼으로, 수천 명의 참가자가 참여하는 소규모 세미나부터 글로벌 과학 컨퍼런스까지 모든 것을 조율합니다. 이 시스템은 초록 제출 및 동료 심사, 다중 트랙 의제, 논문 자료, 회의실 예약, 등록, 결제, 배지 인쇄를 단일 통합 시스템에서 처리합니다.

VPS에 Indico를 자체 호스팅하면 민감한 참가자 데이터, 초록 및 학술 제출물을 사용자가 제어하는 인프라에 보관하고, 대규모 컨퍼런스에 대한 이벤트당 SaaS 비용을 절감하며, 기관 요구 사항에 맞춰 테마, 플러그인 및 인증을 사용자 지정할 수 있습니다.