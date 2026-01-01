LNbits는 호환 가능한 모든 라이트닝 백엔드를 다중 사용자 플랫폼으로 전환하는 무료 오픈 소스 비트코인 라이트닝 네트워크 지갑 및 계정 시스템입니다. 단일 노드 지갑을 운영하는 대신, LNbits를 사용하면 무제한의 하위 지갑을 프로비저닝할 수 있으며, 각 하위 지갑은 자체 API 키, 잔액 및 액세스 제어를 가집니다. 이는 기본 노드의 관리권을 포기하지 않고 라이트닝 계정을 발행하고자 하는 크리에이터, 커뮤니티, 기업 및 개발자에게 이상적입니다.

확장 가능한 플러그인 아키텍처는 팁 항아리, 페이월, POS(판매 시점 관리) 단말기, 구독, LNURL 서비스, 스크럽 링크 등을 포함하는 수십 개의 기성 확장 기능과 함께 제공됩니다. 자체 VPS에 LNbits를 자체 호스팅하면 타사 관리자나 거래당 수수료 없이 라이트닝 채널, 결제 데이터 및 고객 관계를 전적으로 제어할 수 있습니다.