LNbits 원클릭 설치.
크리에이터를 위한 팁 상자, 페이월, 기부 버튼, 구독 기능이 포함된 오픈 소스 라이트닝 지갑 및 계정 시스템.
LNbits용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LNbits 활용으로 만들 수 있는 것
LNbits는 호환 가능한 모든 라이트닝 백엔드를 다중 사용자 플랫폼으로 전환하는 무료 오픈 소스 비트코인 라이트닝 네트워크 지갑 및 계정 시스템입니다. 단일 노드 지갑을 운영하는 대신, LNbits를 사용하면 무제한의 하위 지갑을 프로비저닝할 수 있으며, 각 하위 지갑은 자체 API 키, 잔액 및 액세스 제어를 가집니다. 이는 기본 노드의 관리권을 포기하지 않고 라이트닝 계정을 발행하고자 하는 크리에이터, 커뮤니티, 기업 및 개발자에게 이상적입니다.
확장 가능한 플러그인 아키텍처는 팁 항아리, 페이월, POS(판매 시점 관리) 단말기, 구독, LNURL 서비스, 스크럽 링크 등을 포함하는 수십 개의 기성 확장 기능과 함께 제공됩니다. 자체 VPS에 LNbits를 자체 호스팅하면 타사 관리자나 거래당 수수료 없이 라이트닝 채널, 결제 데이터 및 고객 관계를 전적으로 제어할 수 있습니다.
LNbits의 주요 특징
다중 지갑 계정
하나의 Lightning 백엔드 위에 무제한 하위 지갑을 프로비저닝하며, 각 지갑은 고유한 잔액, REST API 키 및 격리된 거래 내역을 가집니다.
팁 통과 페이월
내장 확장 프로그램을 사용하면 크리에이터가 맞춤형 결제 코드를 작성하지 않고도 팁 상자, 기부 버튼, 유료 링크 및 구독 등급을 추가할 수 있습니다.
플러그형 자금 출처
LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC 등 다양한 서비스에 연결하고, 재배포 없이 관리자 UI에서 백엔드를 전환할 수 있습니다.
확장 기능 마켓플레이스
판매 시점 관리(POS) 단말기, LNURL 서비스, 스크럽 링크, 복권 게임, 기프트 카드 등 수십 가지 이상의 커뮤니티 확장 기능을 UI에서 직접 설치하세요.
개발자 REST API
모든 지갑은 문서화된 REST API 및 WebSocket 인터페이스를 제공하여 애플리케이션이 인보이스를 발행하고, 잔액을 확인하며, 프로그램 방식으로 결제 이벤트를 수신할 수 있도록 합니다.
자체 보관 관리
자체 VPS 및 라이트닝 노드에서 전체 스택을 운영하세요. — 제3자 수탁자가 자금을 보유하지 않으며 거래당 플랫폼 수수료가 부과되지 않습니다.
Hostinger에서 LNbits을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.