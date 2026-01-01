MeTube 원클릭 설치.
yt-dlp를 통해 유튜브 및 1,000개 이상의 다른 사이트에서 동영상을 다운로드하기 위한 자체 호스팅 웹 인터페이스.
MeTube용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MeTube 활용으로 만들 수 있는 것
MeTube는 yt-dlp용 브라우저 기반 프런트엔드로, 소프트웨어 설치 없이 모든 기기에서 YouTube 및 1,000개 이상의 다른 플랫폼에서 동영상을 다운로드할 수 있도록 합니다. 최대 4K 품질 선택, MP3로 오디오만 추출, 재생 목록 및 채널 다운로드, 진행 상황 추적 기능이 있는 실시간 다운로드 대기열을 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 모바일 친화적인 인터페이스에서 제공됩니다.
VPS에 MeTube를 자체 호스팅하면 데이터센터 속도로 다운로드가 실행되고, 파일은 나중에 검색할 수 있도록 서버 측에 저장되며, 플랫폼이 변경되어도 서비스는 계속 작동합니다. 이는 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램이나 품질 제한을 부과하고 계정을 요구하는 상업용 다운로드 도구와는 무관합니다.
MeTube의 주요 특징
1,000개 이상의 지원 사이트
YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud 및 천 개가 넘는 다른 동영상 및 오디오 플랫폼에서 다운로드하세요.
최대 4K 화질
MP3 또는 다른 형식으로 오디오만 추출하는 것을 포함하여, 필요한 정확한 해상도와 형식을 선택하세요.
재생 목록 다운로드
전체 재생 목록 또는 채널을 일괄 다운로드할 수 있도록 대기열에 추가하고 서버가 백그라운드에서 처리하도록 합니다.
브라우저 기반 접속
클라이언트 소프트웨어가 필요 없습니다. 웹 브라우저만 있으면 어떤 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터에서든 다운로드를 관리할 수 있습니다.
데이터센터 다운로드 속도
다운로드는 VPS에서 최대 서버 대역폭으로 실행되어, 로컬 장치와 인터넷 연결을 자유롭게 합니다.
Hostinger에서 MeTube을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.