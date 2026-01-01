MeTube는 yt-dlp용 브라우저 기반 프런트엔드로, 소프트웨어 설치 없이 모든 기기에서 YouTube 및 1,000개 이상의 다른 플랫폼에서 동영상을 다운로드할 수 있도록 합니다. 최대 4K 품질 선택, MP3로 오디오만 추출, 재생 목록 및 채널 다운로드, 진행 상황 추적 기능이 있는 실시간 다운로드 대기열을 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 모바일 친화적인 인터페이스에서 제공됩니다.

VPS에 MeTube를 자체 호스팅하면 데이터센터 속도로 다운로드가 실행되고, 파일은 나중에 검색할 수 있도록 서버 측에 저장되며, 플랫폼이 변경되어도 서비스는 계속 작동합니다. 이는 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램이나 품질 제한을 부과하고 계정을 요구하는 상업용 다운로드 도구와는 무관합니다.