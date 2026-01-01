SENAITE LIMS 원클릭 설치.
샘플 접수부터 보고서 발행까지 전체 분석 워크플로우를 다루는 오픈 소스 실험실 정보 관리 시스템.
SENAITE LIMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SENAITE LIMS 활용으로 만들 수 있는 것
SENAITE는 Plone 애플리케이션 서버를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 실험실 정보 관리 시스템이며, 전 세계 진단 실험실, 바이오뱅크, 연구 센터 및 공중 보건 프로그램에서 사용됩니다. 샘플 등록, 워크시트 계획, 결과 입력, 검증, 발행 및 인증서 생성을 포함한 전체 분석 수명 주기를 관리합니다.
VPS에 SENAITE를 자체 호스팅하면 민감한 실험실 데이터, 기기 통합 및 환자 기록을 조직의 직접적인 통제하에 유지할 수 있습니다. 좌석당 라이선스 비용이 없으며, 특정 공급업체에 종속되지 않고, ISO/IEC 17025 인증과 같은 감사, 맞춤화 및 규정 준수 작업을 위한 전체 소스 코드 접근 권한이 제공됩니다.
SENAITE LIMS의 주요 특징
분석 워크플로우
실험실 운영을 위해 설계된 구성 가능한 상태 머신을 통해 샘플, 워크시트, 분석, 검증 및 발행을 관리합니다.
기기 통합
내장 인터페이스를 통해 실험실 장비에서 직접 결과를 가져와 수동 전사 오류를 제거합니다.
감사 추적성
전자 기록에 대한 모든 변경 사항은 사용자, IP 주소 및 타임스탬프가 자동으로 캡처된 변경 불가능한 스냅샷을 생성합니다.
ISO 17025 준비 완료
프로세스 제어, 역할 기반 권한 및 전자 서명은 ISO/IEC 17025 인증을 추구하는 연구소를 지원합니다.
REST JSON API
내장된 REST JSON API를 통해 외부 대시보드, BI 도구 및 환자 포털을 SENAITE에 연결합니다.
확장 가능한 애드온
저장, 환자 관리, 의뢰 연구소 및 인상 보고를 위한 공식 추가 기능으로 기능을 확장하세요.
Hostinger에서 SENAITE LIMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.