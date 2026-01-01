SENAITE는 Plone 애플리케이션 서버를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 실험실 정보 관리 시스템이며, 전 세계 진단 실험실, 바이오뱅크, 연구 센터 및 공중 보건 프로그램에서 사용됩니다. 샘플 등록, 워크시트 계획, 결과 입력, 검증, 발행 및 인증서 생성을 포함한 전체 분석 수명 주기를 관리합니다.

VPS에 SENAITE를 자체 호스팅하면 민감한 실험실 데이터, 기기 통합 및 환자 기록을 조직의 직접적인 통제하에 유지할 수 있습니다. 좌석당 라이선스 비용이 없으며, 특정 공급업체에 종속되지 않고, ISO/IEC 17025 인증과 같은 감사, 맞춤화 및 규정 준수 작업을 위한 전체 소스 코드 접근 권한이 제공됩니다.