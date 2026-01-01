Woodpecker CI는 간단한 지속적 통합 및 배포 플랫폼을 제공하는 Drone CI의 경량 커뮤니티 포크입니다. 파이프라인은 저장소에 간단한 YAML 파일로 정의되며, Woodpecker는 GitHub OAuth 통합을 통해 푸시, 풀 리퀘스트 또는 태그 이벤트 발생 시 자동으로 실행합니다.

VPS에 Woodpecker CI를 자체 호스팅하면 분당 과금이나 사용자 수 제한 없이 빌드 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 참고: 배포하기 전에 콜백 URL을 Woodpecker 인스턴스 URL로 설정하여 GitHub OAuth 앱을 생성한 다음, 설정 과정에서 클라이언트 ID와 시크릿을 제공해야 합니다.