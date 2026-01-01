Woodpecker CI를 원클릭 설치로 배포
자동화된 테스트, 빌드 및 배포를 위한 네이티브 GitHub 통합을 갖춘 경량 오픈 소스 CI/CD 플랫폼.
Woodpecker CI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Woodpecker CI 활용으로 만들 수 있는 것
Woodpecker CI는 간단한 지속적 통합 및 배포 플랫폼을 제공하는 Drone CI의 경량 커뮤니티 포크입니다. 파이프라인은 저장소에 간단한 YAML 파일로 정의되며, Woodpecker는 GitHub OAuth 통합을 통해 푸시, 풀 리퀘스트 또는 태그 이벤트 발생 시 자동으로 실행합니다.
VPS에 Woodpecker CI를 자체 호스팅하면 분당 과금이나 사용자 수 제한 없이 빌드 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 참고: 배포하기 전에 콜백 URL을 Woodpecker 인스턴스 URL로 설정하여 GitHub OAuth 앱을 생성한 다음, 설정 과정에서 클라이언트 ID와 시크릿을 제공해야 합니다.
Woodpecker CI의 주요 특징
YAML 파이프라인 정의
애플리케이션 코드와 함께 커밋된 .woodpecker.yaml 파일로 빌드, 테스트 및 배포 파이프라인을 정의합니다.
깃허브 연동
푸시, 풀 리퀘스트 및 태그 이벤트 시 깃허브 OAuth를 통해 추가 웹훅 없이 파이프라인을 자동으로 트리거합니다.
Docker 네이티브 빌드
각 파이프라인 단계는 Docker 컨테이너에서 실행되며, 깨끗하고, 격리되며, 재현 가능한 빌드 환경을 제공합니다.
병렬 단계
다중 구성 요소 프로젝트의 총 빌드 시간을 줄이기 위해 독립적인 파이프라인 단계를 병렬로 실행합니다.
비밀 관리
API 키와 자격 증명을 YAML 파일에 노출하지 않고 단계에서 접근할 수 있는 암호화된 파이프라인 비밀로 저장합니다.
Hostinger에서 Woodpecker CI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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