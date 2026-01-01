FileGator는 오픈 소스 자체 호스팅 파일 관리자로, 서버에서 파일을 업로드, 다운로드, 정리 및 공유할 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다. 데이터베이스 종속성 없이 플랫 파일 아키텍처를 기반으로 구축되었으며, 사용자 계정 및 권한이 간단한 JSON 파일에 저장되는 단일 경량 서비스로 실행됩니다. 역할 기반 액세스를 통해 관리자, 사용자 및 게스트 계정을 생성할 수 있으며, 각 계정은 파일 읽기, 쓰기, 업로드, 다운로드, 이름 변경, 삭제 및 보관에 대한 구성 가능한 권한을 가집니다.

VPS에 FileGator를 자체 호스팅하면 모든 파일이 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 스토리지 할당량, 구독료 및 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다. 최소한의 리소스로 실행되므로, 파일 관리를 위해 전체 서버를 할애하지 않고도 다른 서비스와 함께 쉽게 배포할 수 있습니다.