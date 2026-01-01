FileGator 원클릭 설치 배포.
역할 기반 권한, 아카이브 지원 및 미디어 미리보기 기능을 갖춘 자체 호스팅 다중 사용자 파일 관리자 — 데이터베이스 불필요.
FileGator용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FileGator 활용으로 만들 수 있는 것
FileGator는 오픈 소스 자체 호스팅 파일 관리자로, 서버에서 파일을 업로드, 다운로드, 정리 및 공유할 수 있는 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다. 데이터베이스 종속성 없이 플랫 파일 아키텍처를 기반으로 구축되었으며, 사용자 계정 및 권한이 간단한 JSON 파일에 저장되는 단일 경량 서비스로 실행됩니다. 역할 기반 액세스를 통해 관리자, 사용자 및 게스트 계정을 생성할 수 있으며, 각 계정은 파일 읽기, 쓰기, 업로드, 다운로드, 이름 변경, 삭제 및 보관에 대한 구성 가능한 권한을 가집니다.
VPS에 FileGator를 자체 호스팅하면 모든 파일이 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 스토리지 할당량, 구독료 및 데이터에 대한 타사 액세스가 없습니다. 최소한의 리소스로 실행되므로, 파일 관리를 위해 전체 서버를 할애하지 않고도 다른 서비스와 함께 쉽게 배포할 수 있습니다.
FileGator의 주요 특징
다중 사용자 권한
관리자, 사용자, 게스트 계정을 생성하고, 작업별 독립적인 권한을 통해 누가 파일을 개별적으로 읽고, 업로드하고, 다운로드하고, 이름을 변경하고, 삭제하고, 보관할 수 있는지 제어할 수 있습니다.
데이터베이스가 필요 없습니다
모든 사용자 계정 및 구성은 플랫 JSON 파일에 저장되어 데이터베이스 요구 사항을 제거하고 배포를 간단하고 이식 가능하게 유지합니다.
아카이브 관리
SSH 또는 명령줄 도구 없이 브라우저를 통해 ZIP 아카이브를 생성하고 압축을 해제하여, 대량 파일 전송 및 백업을 간편하게 처리할 수 있습니다.
공개 공유 링크
파일 또는 폴더에 대한 공개 다운로드 링크를 생성하여 외부 수신자가 서버에 계정이 없어도 특정 콘텐츠에 접근할 수 있도록 합니다.
미디어 미리 보기
공유하기 전에 올바른 파일인지 확인하기 위해 다운로드할 필요 없이, 브라우저에서 이미지, 동영상, 오디오, 텍스트 파일을 직접 미리 볼 수 있습니다.
Hostinger에서 FileGator을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.