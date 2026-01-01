Uptrace 원클릭 설치로 배포
OpenTelemetry를 기반으로 기본적으로 구축된 분산 트레이스, 메트릭, 로그를 위한 오픈 소스 APM 플랫폼.
Uptrace용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Uptrace 활용으로 만들 수 있는 것
Uptrace는 OpenTelemetry로 계측된 애플리케이션의 분산 트레이스, 메트릭, 로그를 단일 인터페이스로 통합하는 오픈소스 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 플랫폼입니다. 고처리량 텔레메트리 저장을 위해 ClickHouse를 기반으로 구축되었고 메타데이터를 위해 PostgreSQL을 사용하며, 호스트당 라이선스 비용이나 데이터 상주 문제 없이 Datadog 및 New Relic의 관측 가능성 기능을 제공합니다.
VPS에 Uptrace를 자체 호스팅하면 스팬당 또는 로그당 요금 없이 모든 텔레메트리 데이터를 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. Go, Python, Node.js, Java, .NET 등을 포함하여 OpenTelemetry SDK로 계측된 모든 애플리케이션은 추가 구성 없이 OTLP를 통해 데이터를 직접 보낼 수 있습니다.
Uptrace의 주요 특징
분산 추적
전체 스팬 세부 정보, 플레임 그래프, 서비스 종속성 맵을 사용하여 마이크로서비스 전반의 요청 흐름을 시각화하고, 지연 병목 현상을 정확히 파악할 수 있습니다.
지표 및 대시보드
인기 있는 프레임워크, 데이터베이스 및 인프라 구성 요소를 위한 50개 이상의 사전 구축된 대시보드를 제공하는 PromQL 호환 메트릭 엔진입니다.
중앙 집중식 로그 검색
단일 통합 쿼리 인터페이스에서 상관 관계가 있는 트레이스 및 메트릭과 함께 구조화된 로그를 수집하고 전체 텍스트 검색을 수행합니다.
알림
임계값 기반 또는 이상 징후 알림을 이메일, Slack, PagerDuty 또는 사용자 지정 웹훅 엔드포인트로 라우팅하도록 설정합니다.
OTLP 네이티브 수집
맞춤형 어댑터, 컬렉터 또는 독점 에이전트 없이 gRPC 또는 HTTP를 통해 모든 OpenTelemetry SDK에서 텔레메트리를 수신합니다.
Hostinger에서 Uptrace을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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