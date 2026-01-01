Uptrace는 OpenTelemetry로 계측된 애플리케이션의 분산 트레이스, 메트릭, 로그를 단일 인터페이스로 통합하는 오픈소스 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 플랫폼입니다. 고처리량 텔레메트리 저장을 위해 ClickHouse를 기반으로 구축되었고 메타데이터를 위해 PostgreSQL을 사용하며, 호스트당 라이선스 비용이나 데이터 상주 문제 없이 Datadog 및 New Relic의 관측 가능성 기능을 제공합니다.

VPS에 Uptrace를 자체 호스팅하면 스팬당 또는 로그당 요금 없이 모든 텔레메트리 데이터를 자체 인프라에 유지할 수 있습니다. Go, Python, Node.js, Java, .NET 등을 포함하여 OpenTelemetry SDK로 계측된 모든 애플리케이션은 추가 구성 없이 OTLP를 통해 데이터를 직접 보낼 수 있습니다.