내 Spotify는 전체 Spotify 청취 기록을 추적하고 풍부한 차트(시간 경과에 따른 인기 아티스트 및 트랙, 일별 및 시간별 청취 시간, 장르 분포, 앨범 로테이션, 수년간의 기록 추세)를 통해 시각화하는 자체 호스팅 분석 대시보드입니다. 1년에 한 번만 나타나는 Spotify Wrapped와 달리, 내 Spotify는 원하는 시간 범위에 대해 요청 시 동일한 깊이의 통찰력을 제공합니다.

VPS에 내 Spotify를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 데이터베이스에 모든 재생, 좋아요, 건너뛰기 기록을 보관할 수 있습니다. Spotify 자체 데이터 내보내기는 최근 50개 트랙으로 제한되지만, 내 Spotify는 API를 지속적으로 폴링하여 인스턴스가 실행되는 동안 계속해서 증가하는 완전한 개인 청취 아카이브를 구축합니다.