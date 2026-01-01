Spotify 원클릭 설치 및 배포.
풍부한 차트, 기록 및 상세한 분석을 갖춘 자가 호스팅 Spotify 청취 통계 대시보드.
Your Spotify용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Your Spotify 활용으로 만들 수 있는 것
내 Spotify는 전체 Spotify 청취 기록을 추적하고 풍부한 차트(시간 경과에 따른 인기 아티스트 및 트랙, 일별 및 시간별 청취 시간, 장르 분포, 앨범 로테이션, 수년간의 기록 추세)를 통해 시각화하는 자체 호스팅 분석 대시보드입니다. 1년에 한 번만 나타나는 Spotify Wrapped와 달리, 내 Spotify는 원하는 시간 범위에 대해 요청 시 동일한 깊이의 통찰력을 제공합니다.
VPS에 내 Spotify를 자체 호스팅하면 사용자가 제어하는 데이터베이스에 모든 재생, 좋아요, 건너뛰기 기록을 보관할 수 있습니다. Spotify 자체 데이터 내보내기는 최근 50개 트랙으로 제한되지만, 내 Spotify는 API를 지속적으로 폴링하여 인스턴스가 실행되는 동안 계속해서 증가하는 완전한 개인 청취 아카이브를 구축합니다.
Your Spotify의 주요 특징
연속 기록 캡처
Spotify API를 몇 초마다 폴링하여 건너뛴 트랙과 부분적인 청취를 포함한 모든 재생을 기록합니다. 이는 Spotify가 내보내는 것보다 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다.
인기 아티스트, 트랙, 앨범
구성 가능한 시간 범위는 재생 횟수, 청취 시간 또는 첫 발견 항목별로 가장 많이 재생된 콘텐츠를 보여줍니다.
청취 패턴 및 트렌드
히트맵과 차트는 하루 중 시간, 요일, 월별 추세, 전년 대비 비교 등 가장 많이 듣는 시점을 시각화합니다.
장르 및 분위기 분석
Spotify 트랙의 오디오 기능과 장르 태그를 취합하여 시간이 지남에 따라 사용자의 취향이 어떻게 변화하는지 보여주는 차트로 만듭니다.
다중 사용자 대시보드
각 사용자는 OAuth를 통해 자신의 Spotify 계정을 연결하므로, 각 가구는 하나의 서버에서 청취 기록을 개별적으로 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 Your Spotify을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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