SABnzbd 원클릭 설치 배포
수동 개입 없이 NZB 파일을 대기열에 넣고, 확인하고, 추출하는 자동화된 유즈넷 바이너리 다운로더.
SABnzbd용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SABnzbd 활용으로 만들 수 있는 것
SABnzbd는 선도적인 오픈 소스 Usenet 다운로더로, NZB 파일부터 완성된 파일까지 전체 파이프라인을 자동화합니다. 여러 서버에서 병렬 다운로드, PAR2 무결성 검증, 자동 복구 및 아카이브 추출을 수동 작업 없이 모두 수행합니다. SABnzbd는 10년 이상 미디어 자동화 워크플로우의 중추 역할을 해왔습니다.
VPS에 SABnzbd를 자체 호스팅하면 가정용 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 RSS 모니터링 및 다운로드 대기열에 24시간 연중무휴로 액세스할 수 있습니다. 데이터센터 대역폭은 종종 주거용 속도를 초과하며, 다운로드된 파일은 VPS 저장 공간에 저장되어 나중에 Sonarr, Radarr 및 더 광범위한 미디어 자동화 스택을 통해 스트리밍하거나 검색할 수 있습니다.
SABnzbd의 주요 특징
자동화된 NZB 처리
전체 다운로드 파이프라인을 자동으로 처리합니다. 사용자 개입 없이 가져오기, PAR2로 확인, 불완전한 파일 복구, 아카이브 압축 해제까지 모두 처리합니다.
다중 서버 지원
우선순위 지정 및 채우기 서버 구성으로 여러 유즈넷 제공업체에 연결하여, 불완전한 아티클 커버리지에도 불구하고 다운로드를 완료합니다.
Sonarr 및 Radarr 통합
인기 있는 arr 미디어 자동화 스택의 다운로드 클라이언트 역할을 하여, 완전 자동화된 TV 및 영화 획득 워크플로우를 가능하게 합니다.
대역폭 일정 관리
최대 사용 기간 동안 다운로드가 다른 서비스와 경쟁하지 않도록 속도 제한 및 활성 시간을 설정합니다.
RSS 피드 모니터링
유즈넷 인덱서의 RSS 피드를 감시하여, 필터와 일치하는 새로운 콘텐츠가 게시되면 자동으로 다운로드를 트리거합니다.
Hostinger에서 SABnzbd을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.