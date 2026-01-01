SABnzbd는 선도적인 오픈 소스 Usenet 다운로더로, NZB 파일부터 완성된 파일까지 전체 파이프라인을 자동화합니다. 여러 서버에서 병렬 다운로드, PAR2 무결성 검증, 자동 복구 및 아카이브 추출을 수동 작업 없이 모두 수행합니다. SABnzbd는 10년 이상 미디어 자동화 워크플로우의 중추 역할을 해왔습니다.

VPS에 SABnzbd를 자체 호스팅하면 가정용 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 RSS 모니터링 및 다운로드 대기열에 24시간 연중무휴로 액세스할 수 있습니다. 데이터센터 대역폭은 종종 주거용 속도를 초과하며, 다운로드된 파일은 VPS 저장 공간에 저장되어 나중에 Sonarr, Radarr 및 더 광범위한 미디어 자동화 스택을 통해 스트리밍하거나 검색할 수 있습니다.