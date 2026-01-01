CyberChef는 GCHQ에서 개발한 강력한 웹 기반 데이터 조작 도구로, 암호화, 인코딩, 압축, 해싱 및 데이터 형식 변환을 위한 300개 이상의 내장 작업을 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 제공합니다. 고유한 레시피 시스템을 통해 여러 작업을 재사용 및 공유 가능한 워크플로우로 연결할 수 있으며, 한편, '매직' 기능은 인코딩 유형을 자동으로 감지하여 분석 속도를 높여줍니다.

CyberChef는 모든 것을 브라우저에서 클라이언트 측으로 처리하므로 민감한 데이터가 사용자 기기를 벗어나지 않습니다. VPS에 자체 인스턴스를 호스팅하면 팀에서 항상 사용할 수 있으며, 인프라 내에서만 접근 가능하고, 공개 호스팅 버전에 대한 의존성에서 벗어날 수 있습니다. 이는 기밀 데이터를 처리하는 보안 운영 및 사고 대응 워크플로우에 매우 중요합니다.