원클릭 설치로 CyberChef 배포
GCHQ의 'Cyber Swiss Army Knife'는 브라우저에서 인코딩, 암호화 및 데이터 분석을 위한 300개 이상의 기능을 제공합니다.
CyberChef용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CyberChef 활용으로 만들 수 있는 것
CyberChef는 GCHQ에서 개발한 강력한 웹 기반 데이터 조작 도구로, 암호화, 인코딩, 압축, 해싱 및 데이터 형식 변환을 위한 300개 이상의 내장 작업을 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 제공합니다. 고유한 레시피 시스템을 통해 여러 작업을 재사용 및 공유 가능한 워크플로우로 연결할 수 있으며, 한편, '매직' 기능은 인코딩 유형을 자동으로 감지하여 분석 속도를 높여줍니다.
CyberChef는 모든 것을 브라우저에서 클라이언트 측으로 처리하므로 민감한 데이터가 사용자 기기를 벗어나지 않습니다. VPS에 자체 인스턴스를 호스팅하면 팀에서 항상 사용할 수 있으며, 인프라 내에서만 접근 가능하고, 공개 호스팅 버전에 대한 의존성에서 벗어날 수 있습니다. 이는 기밀 데이터를 처리하는 보안 운영 및 사고 대응 워크플로우에 매우 중요합니다.
CyberChef의 주요 특징
300개 이상의 내장 작업
Base64, AES, SHA 해싱, 정규식, IP 파싱, 압축 및 수십 가지 다른 데이터 변환 작업을 코드 작성 없이 지원합니다.
레시피 체이닝
여러 작업을 재사용 가능한 레시피로 연결하여 URL을 통해 저장하고 공유할 수 있으며, 반복 가능하고 문서 변환 워크플로우를 가능하게 합니다.
클라이언트 측 처리
모든 작업은 전적으로 브라우저에서 실행됩니다. 데이터는 사용자 기기를 벗어나지 않으므로, 민감한 보안 조사 및 기밀 분석에 안전합니다.
마법 자동 감지
매직(Magic) 작업은 알 수 없는 인코딩 스키마를 자동으로 식별하고 이를 디코딩하기 위한 올바른 작업들을 제안하여 분류 및 분석을 가속화합니다.
중단점 디버깅
중단점을 사용하여 레시피를 단계별로 실행하여 중간 데이터 상태를 검사하고 복잡한 다단계 변환 파이프라인의 문제를 해결합니다.
Hostinger에서 CyberChef을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.