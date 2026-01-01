dashdot 원클릭 설치
현대적인 글래스모픽 디자인이 적용된 미니멀리스트 서버 대시보드로, 실시간 CPU, RAM, 스토리지 및 네트워크 통계를 보여줍니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
dashdot 활용으로 만들 수 있는 것
dashdot은 VPS의 주요 상태를 한눈에 아름답게 확인하고 싶은 셀프 호스팅 사용자들을 위해 제작된 경량의 오픈소스 서버 대시보드입니다. 데이터베이스, 에이전트, 복잡한 구성이 필요한 전체 모니터링 스택과 달리, dashdot은 단일 컨테이너로 실행됩니다. 배포하면 CPU 부하, RAM 사용량, 저장 용량, 네트워크 처리량이 설정 없이 즉시 표시됩니다.
글래스모픽 인터페이스는 브라우저 탭에 고정하거나 벽걸이 스크린에 표시하도록 설계되었습니다. 호스트에서 시스템 메트릭을 직접 읽어오기 때문에 모든 것이 사용자 인프라 내에 유지됩니다. 외부 원격 측정, 계정 요구 사항, 서버 외부로 데이터 유출이 없습니다.
dashdot의 주요 특징
실시간 시스템 지표
실시간 CPU 부하, RAM 사용량, 저장 용량 및 네트워크 처리량이 지속적으로 업데이트되므로 서버의 현재 상태를 항상 한눈에 확인할 수 있습니다.
무설정 배포
데이터베이스, 에이전트, 설정 마법사 없이 — 컨테이너 하나를 시작하면 수동 구성 없이 서버 통계가 즉시 표시됩니다.
CPU 온도 모니터링
하드웨어 온도 센서는 호스트에서 직접 읽어오므로, 성능에 영향을 미치기 전에 열 문제에 대한 조기 경고를 제공합니다.
글래스모픽 디자인
반투명 유리 UI는 브라우저 탭에 고정하거나 전용 모니터에 실시간 서버 상태판으로 표시하여 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
경량
dashdot은 자체적으로 최소한의 CPU와 RAM을 사용하므로, 모니터링 오버헤드가 측정 대상 리소스에 큰 영향을 미치지 않습니다.
Hostinger에서 dashdot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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