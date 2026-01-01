dashdot은 VPS의 주요 상태를 한눈에 아름답게 확인하고 싶은 셀프 호스팅 사용자들을 위해 제작된 경량의 오픈소스 서버 대시보드입니다. 데이터베이스, 에이전트, 복잡한 구성이 필요한 전체 모니터링 스택과 달리, dashdot은 단일 컨테이너로 실행됩니다. 배포하면 CPU 부하, RAM 사용량, 저장 용량, 네트워크 처리량이 설정 없이 즉시 표시됩니다.

글래스모픽 인터페이스는 브라우저 탭에 고정하거나 벽걸이 스크린에 표시하도록 설계되었습니다. 호스트에서 시스템 메트릭을 직접 읽어오기 때문에 모든 것이 사용자 인프라 내에 유지됩니다. 외부 원격 측정, 계정 요구 사항, 서버 외부로 데이터 유출이 없습니다.