Wallabag은 웹 기사를 저장하고 광고, 탐색, 불필요한 요소들을 제거하여 텍스트와 이미지만으로 깔끔하고 집중적인 독서를 할 수 있게 해주는 자체 호스팅 '나중에 읽기' 애플리케이션입니다. 이 앱은 Pocket과 Instapaper의 개인적인 대안으로, 완벽한 오프라인 지원을 제공합니다.

VPS에 Wallabag을 자체 호스팅하면 독서 목록과 기사 아카이브가 타사 접근 없이 사용자 자신의 인프라에 저장됩니다. Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램은 기사 저장을 한 번의 클릭으로 가능하게 하며, iOS 및 Android용 모바일 앱은 이동 중에도 오프라인 독서를 할 수 있도록 합니다. Pocket 및 Instapaper에서 가져오기 기능을 통해 마이그레이션이 간단해집니다.