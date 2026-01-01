Wallabag 원클릭 설치.
방해받지 않는 오프라인 독서를 위해 웹 기사를 저장하고 정리하는 자체 호스팅 나중에 읽기 서비스.
Wallabag용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wallabag 활용으로 만들 수 있는 것
Wallabag은 웹 기사를 저장하고 광고, 탐색, 불필요한 요소들을 제거하여 텍스트와 이미지만으로 깔끔하고 집중적인 독서를 할 수 있게 해주는 자체 호스팅 '나중에 읽기' 애플리케이션입니다. 이 앱은 Pocket과 Instapaper의 개인적인 대안으로, 완벽한 오프라인 지원을 제공합니다.
VPS에 Wallabag을 자체 호스팅하면 독서 목록과 기사 아카이브가 타사 접근 없이 사용자 자신의 인프라에 저장됩니다. Chrome 및 Firefox용 브라우저 확장 프로그램은 기사 저장을 한 번의 클릭으로 가능하게 하며, iOS 및 Android용 모바일 앱은 이동 중에도 오프라인 독서를 할 수 있도록 합니다. Pocket 및 Instapaper에서 가져오기 기능을 통해 마이그레이션이 간단해집니다.
Wallabag의 주요 특징
깔끔한 콘텐츠 읽기
Wallabag은 기사 콘텐츠를 추출하고 광고, 탐색 및 방해 요소를 제거하여 깔끔하고 집중적인 독서 경험을 제공합니다.
오프라인 접근
저장된 기사는 iOS 및 Android용 모바일 앱과 동기화되어 인터넷 연결 없이도 읽을 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램
공식 Wallabag 브라우저 확장 프로그램을 사용하여 Chrome 및 Firefox에서 클릭 한 번으로 기사를 저장하세요.
태그 및 검색
저장된 아티클을 태그로 정리하고 전체 읽기 아카이브에서 전체 텍스트 검색을 사용하여 무엇이든 즉시 찾으세요.
Pocket에서 가져오기
기존 읽기 목록을 Pocket 또는 Instapaper에서 Wallabag으로 마이그레이션하여 저장된 아티클을 손실 없이 옮기세요.
Hostinger에서 Wallabag을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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