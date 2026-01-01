OpenTTD 원클릭 설치.
고전 Transport Tycoon Deluxe를 위한 오픈 소스 멀티플레이어 게임 서버로, 최대 255명의 동시 플레이어를 지원합니다.
OpenTTD용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenTTD 활용으로 만들 수 있는 것
OpenTTD는 획기적인 운송 시뮬레이션 게임인 Transport Tycoon Deluxe의 무료 오픈 소스 재구현입니다. 전용 멀티플레이어 서버로 실행되어 최대 255명의 플레이어가 절차적으로 생성되거나 수작업으로 제작된 맵에서 도로, 철도, 해상, 항공 네트워크를 통해 동시에 건설하고 경쟁할 수 있습니다. 수십 년간의 커뮤니티 개발을 통해 새로운 맵 유형, 개선된 AI 상대, 그리고 차량, 산업, 도시 스타일을 위한 풍부한 NewGRF 콘텐츠 팩 생태계가 추가되었습니다.
VPS에 OpenTTD 서버를 자체 호스팅하면 게임 설정, 모드, 플레이어 액세스, 서버 가시성에 대한 완전한 제어 권한을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 친구들과의 비공개 게임을 즐기거나 OpenTTD 게임 코디네이터를 통해 검색 가능한 공개 서버를 운영할 수 있습니다.
OpenTTD의 주요 특징
대규모 멀티플레이어 지원
공개, 초대 전용 및 비밀번호로 보호된 게임 모드를 기본으로 지원하여 최대 255명의 동시 플레이어를 호스팅할 수 있습니다.
NewGRF 모드 지원
새로운 차량, 산업, 지형 유형 및 시각적 스타일을 추가하는 커뮤니티 제작 NewGRF 콘텐츠 팩으로 서버를 확장하세요.
저장 게임 지속성
구성 가능한 자동 저장 간격 및 영구 데이터 볼륨은 게임 진행 상황을 보호하고 이전 세션으로 쉽게 롤백할 수 있도록 합니다.
공개 서버 검색
OpenTTD 게임 코디네이터에 자동으로 등록되어 전 세계 플레이어들이 게임 내 서버 브라우저에서 귀하의 서버를 찾고 참여할 수 있습니다.
클래식 게임 플레이의 부활
수십 년간의 게임 플레이 개선 사항, 새로운 맵 생성기, 향상된 AI 상대를 더해 Transport Tycoon Deluxe를 충실하게 재구현했습니다.
Hostinger에서 OpenTTD을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.