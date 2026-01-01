OpenTTD는 획기적인 운송 시뮬레이션 게임인 Transport Tycoon Deluxe의 무료 오픈 소스 재구현입니다. 전용 멀티플레이어 서버로 실행되어 최대 255명의 플레이어가 절차적으로 생성되거나 수작업으로 제작된 맵에서 도로, 철도, 해상, 항공 네트워크를 통해 동시에 건설하고 경쟁할 수 있습니다. 수십 년간의 커뮤니티 개발을 통해 새로운 맵 유형, 개선된 AI 상대, 그리고 차량, 산업, 도시 스타일을 위한 풍부한 NewGRF 콘텐츠 팩 생태계가 추가되었습니다.

VPS에 OpenTTD 서버를 자체 호스팅하면 게임 설정, 모드, 플레이어 액세스, 서버 가시성에 대한 완전한 제어 권한을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 친구들과의 비공개 게임을 즐기거나 OpenTTD 게임 코디네이터를 통해 검색 가능한 공개 서버를 운영할 수 있습니다.