RSS Bridge는 더 이상 피드를 게시하지 않는 사이트(소셜 네트워크, 비디오 플랫폼, 뉴스 포털, 포럼 스레드, 그리고 지난 10년간 조용히 피드 발행을 중단한 수많은 페이지들)를 위해 RSS 및 Atom 피드를 생성하는 오픈 소스 PHP 서비스입니다. 이 서비스는 수백 개의 커뮤니티에서 유지 관리하는 브리지를 제공하며, 각각을 어떤 리더에서도 구독할 수 있는 안정적인 피드 URL로 노출합니다.

자체 VPS에 RSS Bridge를 자체 호스팅하면 읽기 목록을 비공개로 유지하고, 공유 커뮤니티 배포와 함께 발생하는 공개 인스턴스의 속도 제한 및 다운타임을 피할 수 있으며, 인스턴스가 노출하는 브리지를 정확히 화이트리스트에 추가할 수 있습니다. FreshRSS 또는 CommaFeed와 같은 자체 호스팅 리더와 결합하면, 오픈 웹을 소비하는 방식을 다시 제어할 수 있게 됩니다.