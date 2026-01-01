RSS Bridge 원클릭 설치
RSS가 없는 웹사이트를 어떤 리더에서든 깔끔하고 구독 가능한 피드로 변환해주는 자체 호스팅 브릿지.
RSS Bridge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RSS Bridge 활용으로 만들 수 있는 것
RSS Bridge는 더 이상 피드를 게시하지 않는 사이트(소셜 네트워크, 비디오 플랫폼, 뉴스 포털, 포럼 스레드, 그리고 지난 10년간 조용히 피드 발행을 중단한 수많은 페이지들)를 위해 RSS 및 Atom 피드를 생성하는 오픈 소스 PHP 서비스입니다. 이 서비스는 수백 개의 커뮤니티에서 유지 관리하는 브리지를 제공하며, 각각을 어떤 리더에서도 구독할 수 있는 안정적인 피드 URL로 노출합니다.
자체 VPS에 RSS Bridge를 자체 호스팅하면 읽기 목록을 비공개로 유지하고, 공유 커뮤니티 배포와 함께 발생하는 공개 인스턴스의 속도 제한 및 다운타임을 피할 수 있으며, 인스턴스가 노출하는 브리지를 정확히 화이트리스트에 추가할 수 있습니다. FreshRSS 또는 CommaFeed와 같은 자체 호스팅 리더와 결합하면, 오픈 웹을 소비하는 방식을 다시 제어할 수 있게 됩니다.
RSS Bridge의 주요 특징
수백 개의 다리
YouTube 채널, 마스토돈 타임라인, 레딧 서브, 밴드캠프 페이지, GitHub 릴리스, 뉴스 사이트 및 다양한 소스에서 별도의 설정 없이 바로 피드를 생성합니다.
다양한 피드 형식
각 소스를 Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML 또는 일반 텍스트로 제공하여 모든 독자, 스크래퍼 또는 웹훅 소비자가 사용할 수 있도록 합니다.
브리지 화이트리스트
리소스 사용량을 제어하고 거의 사용되지 않는 스크레이퍼가 노출되는 것을 방지하려면
whitelist.txt를 통해 인스턴스를 엄선된 브리지 세트로 제한하세요.
브라우저급 페칭
curl-impersonate를 번들로 제공하여 요청이 실제 Chrome 브라우저처럼 보이게 함으로써, 일반 HTTP 클라이언트를 차단하는 사이트들을 우회할 수 있습니다.
사용자 정의 브릿지
프로젝트를 포크하지 않고 필요한 모든 사이트를 스크랩하려면, 자신만의
Bridge.php 파일을 구성 볼륨에 넣으세요.
계정 필요 없음
사용자, 데이터베이스, 가입이 없는 상태 비저장 웹 UI — 피드 URL이 유일한 영구 상태입니다.
Hostinger에서 RSS Bridge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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