원클릭 설치로 Chevereto 배포
나만의 Imgur 또는 Flickr 스타일 미디어 커뮤니티를 구축할 수 있는 자체 호스팅 이미지 및 동영상 공유 플랫폼입니다.
Chevereto용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Chevereto 활용으로 만들 수 있는 것
Chevereto는 2007년부터 커뮤니티의 신뢰를 받아온 성숙한 자체 호스팅 이미지 및 비디오 호스팅 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 사용자 등록, 프로필, 2단계 인증, 카테고리, 태그 및 앨범을 통한 고급 미디어 구성, 그리고 공개, 비공개 또는 비밀번호로 보호된 콘텐츠에 대한 세분화된 업로드별 개인 정보 보호 제어 기능을 포함하여 모든 기능을 갖춘 미디어 공유 사이트를 운영하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
자체 VPS에서 Chevereto를 실행하면 이미지당 수수료나 콘텐츠 제한 없이 모든 업로드, 사용자 계정 및 수익 흐름을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 콘텐츠 메타데이터를 위한 MariaDB와 빠른 세션 및 캐시 저장을 위한 Redis와 함께 Chevereto를 번들로 제공하며, Traefik이 HTTPS 라우팅을 자동으로 처리하여 플랫폼이 몇 분 안에 첫 업로드를 받을 준비를 마칩니다.
Chevereto의 주요 특징
이미지 및 동영상 공유
어떤 플랫폼에서든 공유할 수 있도록 썸네일, 임베디드 플레이어, 직접 링크를 갖춘 이미지 및 동영상을 호스팅하세요.
앨범 및 태그
콘텐츠를 앨범으로 정리하고 태그로 업로드를 분류하여 방문자가 성장하는 미디어 라이브러리를 탐색하고 검색할 수 있도록 합니다.
사용자 계정 및 역할
등록된 사용자는 프로필, 2단계 인증, 그리고 관리자 패널을 통해 관리되는 역할 기반 권한을 이용할 수 있습니다.
개인정보 보호 관리
업로드별 개인 정보 보호 설정을 통해 소유자는 모든 공유 시나리오에 맞게 콘텐츠를 공개, 비공개 또는 비밀번호로 보호되도록 설정할 수 있습니다.
다국어 인터페이스
30개 이상의 지원 언어로 추가 팩이나 테마 설치 없이 커뮤니티를 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Chevereto을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.