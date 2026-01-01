Chevereto는 2007년부터 커뮤니티의 신뢰를 받아온 성숙한 자체 호스팅 이미지 및 비디오 호스팅 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 사용자 등록, 프로필, 2단계 인증, 카테고리, 태그 및 앨범을 통한 고급 미디어 구성, 그리고 공개, 비공개 또는 비밀번호로 보호된 콘텐츠에 대한 세분화된 업로드별 개인 정보 보호 제어 기능을 포함하여 모든 기능을 갖춘 미디어 공유 사이트를 운영하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

자체 VPS에서 Chevereto를 실행하면 이미지당 수수료나 콘텐츠 제한 없이 모든 업로드, 사용자 계정 및 수익 흐름을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 콘텐츠 메타데이터를 위한 MariaDB와 빠른 세션 및 캐시 저장을 위한 Redis와 함께 Chevereto를 번들로 제공하며, Traefik이 HTTPS 라우팅을 자동으로 처리하여 플랫폼이 몇 분 안에 첫 업로드를 받을 준비를 마칩니다.