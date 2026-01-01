넷버드 클라이언트는 복잡한 서버 구성 없이 장치 간에 WireGuard 기반 오버레이 네트워크를 생성하는 최신 VPN 솔루션입니다. 이는 SSO 통합, 다단계 인증, 세분화된 액세스 정책을 포함한 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 피어 투 피어 연결을 자동으로 설정하며, 이 모든 것은 기존 VPN 허브 없이 중앙 제어 평면을 통해 관리됩니다.

VPS에서 넷버드 클라이언트를 실행하면 클라우드 인프라가 개인 넷버드 네트워크에 연결되어 전체 환경의 서비스 및 리소스에 안전하고 암호화된 액세스를 가능하게 하며, 민감한 워크로드를 공용 인터넷에서 완전히 분리하고 사용자의 완벽한 제어하에 유지합니다.