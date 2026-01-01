넷버드 클라이언트 원클릭 설치
제로 트러스트 접근 제어를 지원하는 안전한 프라이빗 네트워크에 VPS를 연결하는 WireGuard 기반 메시 VPN 클라이언트
NetBird Client용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NetBird Client 활용으로 만들 수 있는 것
넷버드 클라이언트는 복잡한 서버 구성 없이 장치 간에 WireGuard 기반 오버레이 네트워크를 생성하는 최신 VPN 솔루션입니다. 이는 SSO 통합, 다단계 인증, 세분화된 액세스 정책을 포함한 엔터프라이즈급 기능을 갖춘 피어 투 피어 연결을 자동으로 설정하며, 이 모든 것은 기존 VPN 허브 없이 중앙 제어 평면을 통해 관리됩니다.
VPS에서 넷버드 클라이언트를 실행하면 클라우드 인프라가 개인 넷버드 네트워크에 연결되어 전체 환경의 서비스 및 리소스에 안전하고 암호화된 액세스를 가능하게 하며, 민감한 워크로드를 공용 인터넷에서 완전히 분리하고 사용자의 완벽한 제어하에 유지합니다.
NetBird Client의 주요 특징
와이어가드 메시 네트워킹
장치 간에 직접적인 피어 투 피어(P2P) WireGuard 터널을 자동으로 설정하여, 중앙 VPN 서버 병목 현상 없이 고성능 암호화된 연결을 제공합니다.
제로 트러스트 접근 제어
세분화된 네트워크 정책은 어떤 장치와 사용자가 어떤 리소스에 접근할 수 있는지 정확히 결정하여, 전체 인프라에 걸쳐 최소 권한 액세스를 적용합니다.
SSO 및 MFA 통합
인기 있는 ID 공급업체와 통합되어 단일 로그인 및 다단계 인증을 지원하며, 추가 도구 없이 엔터프라이즈 보안을 귀하의 사설 네트워크에 제공합니다.
자동 NAT 트래버설
내장된 홀 펀칭 및 릴레이 폴백은 장치가 방화벽 또는 제한적인 NAT 뒤에 있더라도 안정적인 연결을 보장하며, 수동 포트 포워딩이 필요 없습니다.
양자 내성 암호화
선택적 Rosenpass 통합은 WireGuard 위에 양자 내성 키 교환 기능을 추가하여, 새로운 위협에 대비해 암호화된 터널을 미래에도 안전하게 보호합니다.
Hostinger에서 NetBird Client을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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