Rivet 원클릭 설치
AI 에이전트, 협업 앱 및 내구성 있는 워크플로를 구동하는 상태 저장 액터용 오픈 소스 런타임.
Rivet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rivet 활용으로 만들 수 있는 것
Rivet은 Rivet 액터(상태가 메모리에 상주하며 자동으로 영구 저장되는 장기 실행 경량 프로세스)를 위한 오픈 소스 오케스트레이션 엔진입니다. 상태 비저장 서버리스 런타임과 달리, 모든 액터는 자체 SQLite 기반 상태, 주소 지정 가능한 ID 및 이벤트 로그를 유지하므로, AI 에이전트, 멀티플레이어 게임 세션, 협업 에디터 및 내구성 있는 워크플로에 자연스럽게 적합합니다.
자체 VPS에 Rivet을 호스팅하면 실행당 비용 없이 액터 상태, 에이전트 메모리 및 워크플로 데이터를 완전히 제어할 수 있습니다. 포함된 엔진에는 내장된 Inspector 대시보드가 함께 제공되어 애플리케이션 코드를 계측할 필요 없이 액터 상태를 탐색하고, 워크플로를 재생하며, 라이브 트래픽을 디버깅할 수 있습니다.
Rivet의 주요 특징
상태 저장 액터
인메모리 상태, SQLite 영속성, 그리고 AI 에이전트 및 멀티플레이어 세션을 위한 안정적인 주소 지정 가능한 ID를 갖춘 장기 실행 프로세스.
내구성 있는 워크플로
워크플로우 런타임은 충돌 및 재시작에도 견디며, 이벤트 기록을 재생하여 비즈니스 로직이 중단된 지점에서 정확히 다시 시작됩니다.
내장형 인스펙터
액터 SQLite 데이터베이스를 탐색하고, 워크플로 상태를 검사하며, 이벤트를 모니터링하고, REPL을 통해 액터를 제어할 수 있는 브라우저 대시보드.
다국어 SDK
기존 서비스를 다시 작성할 필요 없이 TypeScript, Rust, Python, Swift용 공식 RivetKit SDK를 통해 러너를 연결합니다.
파일 시스템 저장소
임베디드 RocksDB 스토어를 기반으로 하는 프로덕션용 단일 노드 배포 — 시작하는 데 외부 데이터베이스가 필요 없습니다.
컨테이너 스케줄링
러너 노드 전반에 걸쳐 사용자 코드를 컨테이너로 예약하여, 엔진과 함께 에이전트 및 게임 서버를 쉽게 실행할 수 있습니다.
Hostinger에서 Rivet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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