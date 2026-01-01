Rivet은 Rivet 액터(상태가 메모리에 상주하며 자동으로 영구 저장되는 장기 실행 경량 프로세스)를 위한 오픈 소스 오케스트레이션 엔진입니다. 상태 비저장 서버리스 런타임과 달리, 모든 액터는 자체 SQLite 기반 상태, 주소 지정 가능한 ID 및 이벤트 로그를 유지하므로, AI 에이전트, 멀티플레이어 게임 세션, 협업 에디터 및 내구성 있는 워크플로에 자연스럽게 적합합니다.

자체 VPS에 Rivet을 호스팅하면 실행당 비용 없이 액터 상태, 에이전트 메모리 및 워크플로 데이터를 완전히 제어할 수 있습니다. 포함된 엔진에는 내장된 Inspector 대시보드가 함께 제공되어 애플리케이션 코드를 계측할 필요 없이 액터 상태를 탐색하고, 워크플로를 재생하며, 라이브 트래픽을 디버깅할 수 있습니다.