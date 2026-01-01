Rackula는 시스템 관리자, 홈랩 사용자 및 AV 기술자가 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 서버 랙 레이아웃을 계획하는 데 도움을 주는 오픈 소스 시각적 랙 디자이너입니다. 표준 1U–48U 랙 크기를 지원하며, NetBox에서 동기화된 실제 장치 이미지 라이브러리를 제공하고, 완성된 다이어그램을 문서화를 위해 PNG, PDF 또는 SVG로 내보낼 수 있습니다.

VPS에 Rackula를 자체 호스팅하면 공급업체 SaaS 내부에 두는 대신 모든 랙 다이어그램, 사용자 지정 장치 및 팀 레이아웃을 사용자의 제어하에 유지할 수 있습니다. 영구 배포는 백엔드 API를 통해 브라우저와 장치 간에 레이아웃을 공유하고, 원격 기술자에게 빠른 인계를 위해 URL 및 QR 코드 공유를 지원하며, 내장된 인증 뒤에서 변경 작업을 보호합니다.