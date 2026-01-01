원클릭 설치로 Rackula 배포
데이터 센터, 홈랩 및 AV 장비 설치 계획을 위한 드래그 앤 드롭 서버 랙 레이아웃 디자이너.
Rackula용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rackula 활용으로 만들 수 있는 것
Rackula는 시스템 관리자, 홈랩 사용자 및 AV 기술자가 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 서버 랙 레이아웃을 계획하는 데 도움을 주는 오픈 소스 시각적 랙 디자이너입니다. 표준 1U–48U 랙 크기를 지원하며, NetBox에서 동기화된 실제 장치 이미지 라이브러리를 제공하고, 완성된 다이어그램을 문서화를 위해 PNG, PDF 또는 SVG로 내보낼 수 있습니다.
VPS에 Rackula를 자체 호스팅하면 공급업체 SaaS 내부에 두는 대신 모든 랙 다이어그램, 사용자 지정 장치 및 팀 레이아웃을 사용자의 제어하에 유지할 수 있습니다. 영구 배포는 백엔드 API를 통해 브라우저와 장치 간에 레이아웃을 공유하고, 원격 기술자에게 빠른 인계를 위해 URL 및 QR 코드 공유를 지원하며, 내장된 인증 뒤에서 변경 작업을 보호합니다.
Rackula의 주요 특징
드래그 앤 드롭 디자이너
스프레드시트나 일반적인 그리기 도구에 다이어그램을 작성할 필요 없이, 1U-48U 슬롯에 장치를 드래그하여 랙 레이아웃을 시각적으로 계획할 수 있습니다.
실제 기기 이미지
NetBox 장치 유형 라이브러리에서 가져온 실제 하드웨어의 정확한 전면 및 후면 사진을 사용하여 다이어그램을 만드세요.
다중 형식 내보내기
완성된 랙을 PNG, PDF 또는 SVG 파일로 내보내어 변경 관리 티켓, 런북 및 고객 대면 문서에 활용합니다.
URL 및 QR 공유
스크린샷을 이메일로 보내는 대신, 단일 링크 또는 스캔 가능한 QR 코드를 통해 현장 기술자와 랙 레이아웃을 공유하세요.
지속형 백엔드
컨테이너 재시작에도 유지되는 디스크 저장소를 갖춘 백엔드 API를 통해 브라우저 및 기기 전반에 걸쳐 레이아웃을 동기화합니다.
내장형 인증
사용자 이름과 비밀번호 로그인, 그리고 변경 가능한 경로를 보호하는 API 쓰기 토큰으로 읽기 및 쓰기 액세스를 보호합니다.
Hostinger에서 Rackula을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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