Organizr는 수십 개의 브라우저 북마크를 단일 탭 기반 인터페이스로 대체하는 자체 호스팅 서비스 대시보드입니다. Sonarr, Radarr, Plex 및 기타 홈랩 서비스를 관리하기 위해 여러 브라우저 탭을 전환하는 대신, Organizr는 사용자 계정, 접근 제어 및 게스트 제한이 내장된 단일 웹페이지 내 iFrame 탭으로 이 모든 것을 로드합니다.

Plex, Emby 및 LDAP 인증, 무제한 사용자 그룹, Nginx auth_request 통합을 지원하는 Organizr는 단순한 링크 페이지를 넘어섭니다. 이는 전체 자체 호스팅 스택을 위한 경량 접근 계층 역할을 하며, 특정 사용자 또는 게스트에게 선택한 탭에만 접근 권한을 부여할 수 있도록 합니다.