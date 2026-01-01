Organizr 원클릭 설치.
단일 통합 웹 인터페이스에서 모든 자체 호스팅 탭을 로드하는 HTPC 및 홈랩 서비스 오거나이저.
Organizr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Organizr 활용으로 만들 수 있는 것
Organizr는 수십 개의 브라우저 북마크를 단일 탭 기반 인터페이스로 대체하는 자체 호스팅 서비스 대시보드입니다. Sonarr, Radarr, Plex 및 기타 홈랩 서비스를 관리하기 위해 여러 브라우저 탭을 전환하는 대신, Organizr는 사용자 계정, 접근 제어 및 게스트 제한이 내장된 단일 웹페이지 내 iFrame 탭으로 이 모든 것을 로드합니다.
Plex, Emby 및 LDAP 인증, 무제한 사용자 그룹, Nginx auth_request 통합을 지원하는 Organizr는 단순한 링크 페이지를 넘어섭니다. 이는 전체 자체 호스팅 스택을 위한 경량 접근 계층 역할을 하며, 특정 사용자 또는 게스트에게 선택한 탭에만 접근 권한을 부여할 수 있도록 합니다.
Organizr의 주요 특징
탭 기반 인터페이스
모든 자체 호스팅 서비스를 iFrame 탭으로 로드하여, 브라우저 탭을 전환할 필요 없이 전체 홈랩을 관리할 수 있는 하나의 통합된 페이지를 제공합니다.
사용자 그룹 및 접근 제어
무제한 사용자 그룹을 생성하고, 각 그룹이 볼 수 있는 탭을 제어할 수 있습니다. 여기에는 공유 서비스를 위한 읽기 전용 게스트 액세스도 포함됩니다.
다중 인증 지원
로컬 Organizr 계정 외에도 Plex, Emby, LDAP 또는 sFTP 자격 증명을 사용하여 사용자를 인증합니다.
Nginx 인증 통합
Nginx의 auth_request 제공자로 Organizr를 사용하여, 내장 인증 기능이 없는 서비스에 SSO 스타일 로그인 보호를 추가하세요.
맞춤 설정 가능한 테마
전체 색상 팔레트 제어를 통해 Organizr를 브랜드 또는 선호하는 다크/라이트 미학에 맞게 개인화할 수 있습니다.
Fail2ban 지원
네이티브 Fail2ban 통합은 자동 IP 차단으로 무차별 대입 공격으로부터 Organizr 로그인을 보호합니다.
Hostinger에서 Organizr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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