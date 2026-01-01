Dittofeed 원클릭 설치 배포.
이메일, SMS, Slack, 모바일 푸시를 통한 자동화된 다채널 메시징을 위한 오픈 소스 고객 참여 플랫폼.
Dittofeed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dittofeed 활용으로 만들 수 있는 것
Dittofeed는 메시지당 가격 책정 없이 고객 메시징을 완벽하게 제어해야 하는 제품 및 마케팅 팀을 위해 구축된 Braze 및 Iterable의 오픈 소스 대안입니다. 이 솔루션을 통해 이메일, SMS, WhatsApp, Slack 및 모바일 푸시 채널 전반에 걸쳐 온보딩 시퀀스, 재참여 캠페인, 거래 알림 등을 포함하여 사용자 행동에 따라 트리거되는 자동화된 여정 흐름을 설계할 수 있습니다.
Dittofeed를 자체 호스팅하면 모든 고객 이벤트 데이터, 연락처 목록 및 메시징 기록을 자체 인프라에 보관할 수 있습니다. 이를 통해 좌석당 및 메시지당 요금을 피하면서 데이터 웨어하우스와 직접 통합하고, 자체 이메일 공급자를 연결하고, 데이터 상주 요구 사항을 준수할 수 있는 기능을 유지할 수 있습니다.
Dittofeed의 주요 특징
여정 자동화
시각적 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 사용자 이벤트, 시간 지연 또는 세그먼트 멤버십에 의해 트리거되는 다단계 메시지 흐름을 설계합니다.
다채널 전달
채널별로 별도의 공급업체를 관리할 필요 없이 단일 플랫폼에서 이메일, SMS, 모바일 푸시, WhatsApp, Slack을 통해 메시지를 보냅니다.
행동 기반 세분화
실시간 사용자 이벤트 및 속성을 기반으로 동적 잠재고객 세그먼트를 구축하여 적시에 적절한 사용자에게 타겟팅합니다.
템플릿 라이브러리
리치 에디터로 메시지 템플릿을 생성하고 버전 관리한 다음, 여러 여정 및 캠페인에서 재사용하세요.
전달 분석
오픈율, 클릭률, 전환율 및 전송 오류를 여정 및 채널별로 추적하여 시간이 지남에 따라 메시징을 최적화합니다.
Hostinger에서 Dittofeed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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