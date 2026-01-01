Dittofeed는 메시지당 가격 책정 없이 고객 메시징을 완벽하게 제어해야 하는 제품 및 마케팅 팀을 위해 구축된 Braze 및 Iterable의 오픈 소스 대안입니다. 이 솔루션을 통해 이메일, SMS, WhatsApp, Slack 및 모바일 푸시 채널 전반에 걸쳐 온보딩 시퀀스, 재참여 캠페인, 거래 알림 등을 포함하여 사용자 행동에 따라 트리거되는 자동화된 여정 흐름을 설계할 수 있습니다.

Dittofeed를 자체 호스팅하면 모든 고객 이벤트 데이터, 연락처 목록 및 메시징 기록을 자체 인프라에 보관할 수 있습니다. 이를 통해 좌석당 및 메시지당 요금을 피하면서 데이터 웨어하우스와 직접 통합하고, 자체 이메일 공급자를 연결하고, 데이터 상주 요구 사항을 준수할 수 있는 기능을 유지할 수 있습니다.