Judge0 CE는 C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby를 포함한 60개 이상의 프로그래밍 언어에서 소스 코드를 컴파일하고 실행하기 위한 간단한 HTTP JSON API를 제공하는 오픈 소스 온라인 저지 시스템입니다. 각 제출물은 Linux 커널 네임스페이스 및 cgroup을 사용하여 완전히 격리되고 리소스가 제한된 샌드박스 내에서 컴파일되고 실행되며, 폭주하는 프로세스, 메모리 고갈 또는 파일 시스템 탈출을 방지합니다.

Judge0를 자체 호스팅하면 타사 실행 서비스에 의존하지 않고 코딩 평가 플랫폼, 경쟁 프로그래밍 저지 또는 교육 도구를 구축할 수 있습니다. API를 소유하고, 속도 제한을 제어하며, 모든 제출 데이터를 자체 VPS에 보관할 수 있습니다. CE 에디션은 무료이며 MIT 라이선스가 적용되며, 볼륨에 관계없이 실행당 수수료가 없습니다.