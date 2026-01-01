원클릭 설치로 Judge0 CE 배포
격리된 샌드박스 내에서 60개 이상의 프로그래밍 언어로 제출된 코드를 컴파일하고 실행하는 오픈 소스 코드 실행 API입니다.
Judge0 CE용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Judge0 CE 활용으로 만들 수 있는 것
Judge0 CE는 C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby를 포함한 60개 이상의 프로그래밍 언어에서 소스 코드를 컴파일하고 실행하기 위한 간단한 HTTP JSON API를 제공하는 오픈 소스 온라인 저지 시스템입니다. 각 제출물은 Linux 커널 네임스페이스 및 cgroup을 사용하여 완전히 격리되고 리소스가 제한된 샌드박스 내에서 컴파일되고 실행되며, 폭주하는 프로세스, 메모리 고갈 또는 파일 시스템 탈출을 방지합니다.
Judge0를 자체 호스팅하면 타사 실행 서비스에 의존하지 않고 코딩 평가 플랫폼, 경쟁 프로그래밍 저지 또는 교육 도구를 구축할 수 있습니다. API를 소유하고, 속도 제한을 제어하며, 모든 제출 데이터를 자체 VPS에 보관할 수 있습니다. CE 에디션은 무료이며 MIT 라이선스가 적용되며, 볼륨에 관계없이 실행당 수수료가 없습니다.
Judge0 CE의 주요 특징
60개 이상의 언어 지원
C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby를 비롯한 수십 가지 이상의 언어로 제출을 실행할 수 있으며, 이 모든 것은 단일 통합 API 엔드포인트로 처리됩니다.
격리된 샌드박스 실행
모든 제출물은 엄격한 CPU 시간, 메모리 및 프로세스 제한이 적용되는 커널 수준 샌드박스에서 실행되어 동시 실행 간의 간섭을 방지합니다.
간단한 HTTP JSON API
소스 코드와 언어 ID를 포함한 제출을 단일 POST 요청으로 생성하고, 판정, 출력 및 런타임 통계를 동기적으로 폴링하거나 기다립니다.
인증 및 권한
구성 가능한 인증 및 권한 부여 토큰 헤더로 API를 보호하여, 신뢰할 수 있는 클라이언트에게만 제어된 액세스를 허용합니다.
비동기 작업자 풀
별도의 워커 프로세스가 Redis에서 실행 큐를 비우므로, API 서버는 높은 제출 부하에서도 응답성을 유지합니다.
내장형 속도 제한
클라이언트별 속도 제한은 공유 배포 환경에서 단일 호출자가 실행 풀을 과도하게 점유하는 것을 방지하도록 설정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Judge0 CE을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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