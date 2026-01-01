DOMjudge는 ICPC 스타일의 프로그래밍 대회 운영을 위한 성숙한 오픈소스 자동 채점 시스템입니다. 이는 지역 및 세계 결선 ICPC 이벤트, 대학 프로그래밍 강좌 및 온라인 대회를 지원하며, 참가자들이 솔루션을 제출하고 채점관 및 관리자가 문제, 언어, 팀, 실시간 스코어보드를 관리할 수 있는 웹 인터페이스를 제공합니다.

자체 VPS에 DOMjudge를 셀프 호스팅하면 모든 제출물, 테스트 케이스 및 채점 결과를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 참가자당 비용이나 호스팅 서비스에 의해 부과되는 업로드 제한이 없습니다. 서버는 대회, 문제 및 팀을 구성하는 데 자체적으로 완벽하게 작동하며, 컴파일 언어 채점은 나중에 연결할 수 있는 별도의 샌드박스형 judgehost 워커에 의해 수행됩니다.