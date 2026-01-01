DOMjudge 원클릭 설치
제출, 스코어보드, 팀 관리 기능을 갖춘 ICPC 스타일 대회에 사용되는 오픈 소스 자동화 프로그래밍 대회 심사 시스템입니다.
DOMjudge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DOMjudge 활용으로 만들 수 있는 것
DOMjudge는 ICPC 스타일의 프로그래밍 대회 운영을 위한 성숙한 오픈소스 자동 채점 시스템입니다. 이는 지역 및 세계 결선 ICPC 이벤트, 대학 프로그래밍 강좌 및 온라인 대회를 지원하며, 참가자들이 솔루션을 제출하고 채점관 및 관리자가 문제, 언어, 팀, 실시간 스코어보드를 관리할 수 있는 웹 인터페이스를 제공합니다.
자체 VPS에 DOMjudge를 셀프 호스팅하면 모든 제출물, 테스트 케이스 및 채점 결과를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 참가자당 비용이나 호스팅 서비스에 의해 부과되는 업로드 제한이 없습니다. 서버는 대회, 문제 및 팀을 구성하는 데 자체적으로 완벽하게 작동하며, 컴파일 언어 채점은 나중에 연결할 수 있는 별도의 샌드박스형 judgehost 워커에 의해 수행됩니다.
DOMjudge의 주요 특징
ICPC 방식 채점
ICPC 국제 대학생 프로그래밍 대회에서 사용되는 규칙을 구현합니다. 여기에는 페널티 시간, 스코어보드 동결, 오답, 시간 초과, 런타임 오류와 같은 판정 카테고리가 포함됩니다.
실시간 스코어보드
제출물이 도착하면 대중 및 심사위원 점수판이 실시간으로 업데이트되며, 극적인 마무리를 위해 대회 종료 시점에 구성 가능한 동결 기능이 제공됩니다.
팀 및 대회 관리
여러 병렬 이벤트에 걸쳐 대회, 팀, 사용자, 소속, 문제, 언어 및 해명을 관리하는 관리자 웹 UI입니다.
샌드박스 저지 호스트
개별적으로 배포 가능한 저지호스트 워커는 엄격한 CPU, 메모리 및 디스크 제한이 있는 격리된 cgroup 기반 샌드박스에서 제출물을 컴파일하고 실행합니다.
REST API 및 CLP
문서화된 REST API와 Contest API 사양과의 통합을 통해 외부 스코어보드, 리졸버 도구 및 ICPC 도구 생태계를 연결할 수 있습니다.
다국어 지원
C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go 등 다양한 언어에 대한 채점 지원이 제공되며, 각 언어별 완전한 컴파일 및 실행 구성도 함께 제공됩니다.
Hostinger에서 DOMjudge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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