SeaweedFS는 24,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 분산 파일 시스템으로, 대량의 파일을 효율적으로 저장하고 검색하는 데 최적화되어 있습니다. 내장된 S3 호환 API를 통해 자체 호스팅 환경에서 Amazon S3를 대체할 수 있으며, S3용으로 구축된 모든 도구 또는 SDK는 코드 변경 없이 SeaweedFS와 함께 작동합니다.

VPS에 객체 스토리지를 자체 호스팅하면 클라우드 제공업체의 요청당 및 GB당 비용을 없애고 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. SeaweedFS는 작은 사용자 업로드 이미지부터 대용량 비디오 파일 및 백업 아카이브까지 모든 것을 처리하며, 데이터 보호를 위해 복제 및 삭제 코딩을 사용할 수 있습니다.