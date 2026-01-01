SeaweedFS 원클릭 설치.
수십억 개의 파일을 대규모로 저장하고 제공할 수 있는 S3 API 호환 고성능 분산 파일 시스템.
SeaweedFS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SeaweedFS 활용으로 만들 수 있는 것
SeaweedFS는 24,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 분산 파일 시스템으로, 대량의 파일을 효율적으로 저장하고 검색하는 데 최적화되어 있습니다. 내장된 S3 호환 API를 통해 자체 호스팅 환경에서 Amazon S3를 대체할 수 있으며, S3용으로 구축된 모든 도구 또는 SDK는 코드 변경 없이 SeaweedFS와 함께 작동합니다.
VPS에 객체 스토리지를 자체 호스팅하면 클라우드 제공업체의 요청당 및 GB당 비용을 없애고 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. SeaweedFS는 작은 사용자 업로드 이미지부터 대용량 비디오 파일 및 백업 아카이브까지 모든 것을 처리하며, 데이터 보호를 위해 복제 및 삭제 코딩을 사용할 수 있습니다.
SeaweedFS의 주요 특징
S3 API 호환성
Amazon S3용으로 구축된 모든 애플리케이션 또는 도구는 수정 없이 SeaweedFS에 연결되어 기존 워크플로우와 즉각적인 통합을 가능하게 합니다.
효율적인 작은 파일 처리
최적화된 스토리지 엔진은 수십억 개의 작은 파일을 효율적으로 처리합니다. 이는 기존 파일 시스템 및 범용 스토리지 백엔드의 일반적인 약점입니다.
데이터 복제
볼륨 서버 전반에 걸친 자동 복제는 이중화를 제공하여 개별 스토리지 노드가 실패하더라도 데이터가 계속 사용 가능하도록 합니다.
소거 코딩
전체 복제에 비해 스토리지 오버헤드를 줄이면서 웜 및 콜드 스토리지 계층의 데이터 무결성을 유지합니다.
FUSE 마운트 지원
Linux 호스트에 SeaweedFS를 네이티브 파일 시스템으로 마운트하여, 표준 POSIX 파일 액세스를 기대하는 애플리케이션이 직접 읽고 쓸 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 SeaweedFS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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