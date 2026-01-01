RetroAssembly는 브라우저를 개인 레트로 게임 캐비닛으로 바꿔주는 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. ROM 컬렉션을 업로드하고 NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 등을 포함한 25가지 이상의 클래식 플랫폼의 타이틀을 플러그인이나 다운로드 없이 브라우저에서 직접 플레이하세요.

이 플랫폼은 박스 아트와 게임 메타데이터를 자동으로 검색하여 라이브러리가 파일 목록이 아닌 제대로 된 컬렉션처럼 보이게 합니다. 저장 상태, 게임 플레이 되감기, 레트로 스타일 셰이더 효과, 화면 내 모바일 컨트롤러가 모두 내장되어 있습니다. 자체 호스팅을 통해 ROM 컬렉션은 사용자 자신의 서버에 보관되며, 사용자가 생성한 계정만 비공개로 액세스할 수 있습니다.