ArcadeDB는 다양한 데이터 모델에서 최고의 성능을 위해 구축된 오픈 소스 멀티 모델 데이터베이스 엔진입니다. 그래프, 문서 또는 관계형 구조 중 하나를 선택하도록 강요하는 단일 모델 데이터베이스와 달리, ArcadeDB는 이 모든 것을 기본적으로 처리합니다. 즉, 완전한 ACID 규정 준수를 통해 단일 엔진 내에서 그래프 관계, 문서 컬렉션, 키-값 쌍, 시계열, 벡터 임베딩 및 지리 공간 데이터를 저장하고 쿼리합니다.

OrientDB의 설립자가 만든 ArcadeDB는 최소한의 가비지 컬렉션에 최적화된 로우레벨 Java로 구축되어 초당 수백만 건의 레코드 작업을 가능하게 합니다. 내장된 ArcadeDB Studio 웹 인터페이스는 쿼리 실행, 스키마 관리 및 그래프 시각화를 제공하며, 배포 후 별도의 클라이언트 도구가 필요하지 않습니다.