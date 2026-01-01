원클릭 설치로 ArcadeDB 배포
단일 엔진에서 그래프, 문서, 키-값, 시계열 및 벡터 데이터를 지원하는 고성능 멀티 모델 데이터베이스.
ArcadeDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ArcadeDB 활용으로 만들 수 있는 것
ArcadeDB는 다양한 데이터 모델에서 최고의 성능을 위해 구축된 오픈 소스 멀티 모델 데이터베이스 엔진입니다. 그래프, 문서 또는 관계형 구조 중 하나를 선택하도록 강요하는 단일 모델 데이터베이스와 달리, ArcadeDB는 이 모든 것을 기본적으로 처리합니다. 즉, 완전한 ACID 규정 준수를 통해 단일 엔진 내에서 그래프 관계, 문서 컬렉션, 키-값 쌍, 시계열, 벡터 임베딩 및 지리 공간 데이터를 저장하고 쿼리합니다.
OrientDB의 설립자가 만든 ArcadeDB는 최소한의 가비지 컬렉션에 최적화된 로우레벨 Java로 구축되어 초당 수백만 건의 레코드 작업을 가능하게 합니다. 내장된 ArcadeDB Studio 웹 인터페이스는 쿼리 실행, 스키마 관리 및 그래프 시각화를 제공하며, 배포 후 별도의 클라이언트 도구가 필요하지 않습니다.
ArcadeDB의 주요 특징
다중 모델 데이터 엔진
도구를 전환하거나 별도의 저장소를 동기화할 필요 없이, 단일 데이터베이스 내에서 그래프, 문서, 키-값, 시계열 및 벡터 데이터를 저장하고 쿼리할 수 있습니다.
7가지 쿼리 언어
SQL, 사이퍼, 아파치 그렘린, GraphQL, MongoDB 쿼리 언어, PromQL 또는 Redis 프로토콜을 사용하여 쿼리하세요. — 데이터 모델에 맞는 언어를 사용하세요.
ArcadeDB Studio
외부 클라이언트 도구 없이 쿼리를 실행하고, 스키마를 관리하고, 그래프 데이터를 시각화하며, 데이터베이스를 관리하기 위한 내장 웹 인터페이스.
벡터 유사성 검색
운영 데이터와 함께 AI 및 머신러닝 워크로드를 위한 네이티브 벡터 임베딩 저장 및 유사성 검색
대규모 ACID
임베디드 라즈베리 파이 배포부터 다중 노드 클러스터에 이르기까지, 초당 수백만 개의 레코드를 처리하는 완전한 ACID 준수 트랜잭션.
Hostinger에서 ArcadeDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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