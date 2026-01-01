Gokapi는 현재는 중단된 Firefox Send를 모델로 한 오픈 소스 자체 호스팅 파일 공유 서버입니다. 웹 UI를 통해 파일을 업로드하고 짧고 만료되는 다운로드 링크를 제공하며, 이는 수신자가 플랫폼에 계정이 없는 일회성 공유에 이상적입니다. 스토리지는 로컬 디스크 또는 모든 S3 호환 버킷이 될 수 있으며, 모든 링크는 구성 가능한 만료, 다운로드 제한 및 선택적 비밀번호를 지원합니다.

자체 VPS에 Gokapi를 자체 호스팅하면 SaaS 업로드 서비스 대신 공유 콘텐츠와 수신자 액세스 로그를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 단일 Go 바이너리는 설치 공간을 작게 유지하며, 공개 파일 공유 플랫폼과 달리 광고되는 악용 채널이 없어 링크를 보낸 사람만 업로드한 내용을 볼 수 있습니다.