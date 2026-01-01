Gokapi 원클릭 설치 배포.
만료되는 링크, 비밀번호 보호 및 선택적 S3 백엔드를 지원하는 경량 자체 호스팅 파일 공유 서버입니다.
Gokapi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gokapi 활용으로 만들 수 있는 것
Gokapi는 현재는 중단된 Firefox Send를 모델로 한 오픈 소스 자체 호스팅 파일 공유 서버입니다. 웹 UI를 통해 파일을 업로드하고 짧고 만료되는 다운로드 링크를 제공하며, 이는 수신자가 플랫폼에 계정이 없는 일회성 공유에 이상적입니다. 스토리지는 로컬 디스크 또는 모든 S3 호환 버킷이 될 수 있으며, 모든 링크는 구성 가능한 만료, 다운로드 제한 및 선택적 비밀번호를 지원합니다.
자체 VPS에 Gokapi를 자체 호스팅하면 SaaS 업로드 서비스 대신 공유 콘텐츠와 수신자 액세스 로그를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 단일 Go 바이너리는 설치 공간을 작게 유지하며, 공개 파일 공유 플랫폼과 달리 광고되는 악용 채널이 없어 링크를 보낸 사람만 업로드한 내용을 볼 수 있습니다.
Gokapi의 주요 특징
만료되는 공유 링크
업로드된 모든 파일에는 시간 또는 다운로드 횟수로 만료 기간을 설정할 수 있는 짧은 URL이 제공되므로, 수신자가 파일을 가져간 후에는 링크가 더 이상 작동하지 않습니다.
비밀번호 보호 링크
선택적으로 링크별 비밀번호를 설정하여 다운로드를 제한할 수 있으므로, 유출된 URL이라도 비밀번호 없이는 열 수 없습니다.
로컬 또는 S3 스토리지
파일을 로컬 볼륨에 저장하거나 Gokapi를 S3 호환 버킷(AWS, Backblaze, MinIO)에 연결하여 유연하고 내구성 있는 스토리지를 이용하세요.
종단 간 암호화
선택적 클라이언트 측 암호화는 일회용 종단 간 암호화된 링크를 통해 공유되는 업로드에 대해 서버가 평문을 볼 수 없도록 보장합니다.
다중 사용자 계정
여러 직원 또는 가족 구성원이 격리된 업로드 기록으로 하나의 인스턴스를 공유할 수 있도록 별도의 사용자 계정을 생성하세요.
API 및 CLI
빌드 아티팩트, 로그 번들 및 자동화 출력을 배포하기 위해 REST API 또는 공식 CLI를 통해 프로그램 방식으로 업로드합니다.
Hostinger에서 Gokapi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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