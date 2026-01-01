MicroRealEstate 원클릭 설치.
집주인을 위한 오픈 소스 임대 부동산 관리: 임대 계약, 임대료, 세입자 관리 및 문서 저장을 하나의 자체 호스팅 플랫폼에서.
MicroRealEstate용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MicroRealEstate 활용으로 만들 수 있는 것
MicroRealEstate는 독립적인 건물주와 소규모 부동산 팀을 위해 특별히 구축된 오픈 소스 부동산 관리 애플리케이션입니다. 이는 세입자 기록, 임대 계약, 임대료 추적 및 문서 생성을 단일 자체 호스팅 작업 공간으로 통합하여 상업용 부동산 관리 SaaS의 단위당 수수료 및 데이터 공유 절충안을 제거합니다.
자체 VPS에 MicroRealEstate를 자체 호스팅하면 민감한 세입자 정보, 임대 계약 및 결제 내역을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 마이크로서비스 아키텍처는 건물주 포털, 세입자 포털, 문서 생성기 및 이메일 서비스를 깔끔하게 분리하여 반복적인 소프트웨어 비용 없이 모든 규모의 임대 관리를 간편하게 만듭니다.
MicroRealEstate의 주요 특징
임대 관리
맞춤형 템플릿으로 임대차 계약서를 생성하고, 각 임대차 계약에 연결된 모든 계약서, 수정안 및 문서를 한곳에 보관합니다.
월세 납부 추적
각 유닛별로 입금 내역을 기록하고 연체 잔액을 추적하며, 세입자에게 자동 알림 및 영수증을 발급합니다.
임차인 포털
임차인 전용 인터페이스를 통해 임차인은 집주인에게 연락할 필요 없이 임대차 계약을 검토하고, 결제 내역을 확인하며, 영수증을 다운로드할 수 있습니다.
사용자 정의 문서
재사용 가능한 템플릿으로 공지, 서신, 안내문을 작성하여 임차인과의 소통을 일관되고 전문적으로 유지할 수 있습니다.
팀 협업
협업자를 초대하여 부동산 관리 업무를 공유할 수 있으며, 개인 건물주와 부동산 사업체 모두에게 적합한 플랫폼입니다.
이메일 알림
SMTP, Mailgun 또는 Gmail을 연결하여 애플리케이션에서 직접 영수증, 대량 알림 및 세입자 초대장을 보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 MicroRealEstate을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.