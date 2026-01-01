MicroRealEstate는 독립적인 건물주와 소규모 부동산 팀을 위해 특별히 구축된 오픈 소스 부동산 관리 애플리케이션입니다. 이는 세입자 기록, 임대 계약, 임대료 추적 및 문서 생성을 단일 자체 호스팅 작업 공간으로 통합하여 상업용 부동산 관리 SaaS의 단위당 수수료 및 데이터 공유 절충안을 제거합니다.

자체 VPS에 MicroRealEstate를 자체 호스팅하면 민감한 세입자 정보, 임대 계약 및 결제 내역을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 마이크로서비스 아키텍처는 건물주 포털, 세입자 포털, 문서 생성기 및 이메일 서비스를 깔끔하게 분리하여 반복적인 소프트웨어 비용 없이 모든 규모의 임대 관리를 간편하게 만듭니다.