Usertour는 제품 팀이 웹 애플리케이션 내에서 직접 인앱 투어, 체크리스트, 설문조사 및 런처를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 사용자 온보딩 및 제품 참여 플랫폼입니다. 새로운 플로우마다 엔지니어링 병목 현상이 없습니다. 이는 Appcues, Userpilot, Userflow의 자체 호스팅 대안이며, 사용자 온보딩 데이터에 대한 완전한 제어권을 제공하고 MAU(월간 활성 사용자)당 가격 책정을 제거합니다.

자체 VPS에 Usertour를 자체 호스팅하면 사용자 행동 데이터 및 온보딩 분석이 인프라에 유지됩니다. 사용자에 대한 타사 추적을 피하고, 데이터 상주 요구 사항을 충족하며, 사용자 기반이 성장해도 가격 장벽에 부딪히지 않습니다. 다중 환경 지원을 통해 스테이징에서 플로우를 안전하게 테스트한 후 프로덕션으로 승격할 수 있습니다.