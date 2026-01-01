Usertour 원클릭 설치
타사 공급업체 없이 인앱 제품 투어, 체크리스트 및 설문조사를 구축할 수 있는 자체 호스팅 사용자 온보딩 플랫폼입니다.
Usertour용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Usertour 활용으로 만들 수 있는 것
Usertour는 제품 팀이 웹 애플리케이션 내에서 직접 인앱 투어, 체크리스트, 설문조사 및 런처를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 사용자 온보딩 및 제품 참여 플랫폼입니다. 새로운 플로우마다 엔지니어링 병목 현상이 없습니다. 이는 Appcues, Userpilot, Userflow의 자체 호스팅 대안이며, 사용자 온보딩 데이터에 대한 완전한 제어권을 제공하고 MAU(월간 활성 사용자)당 가격 책정을 제거합니다.
자체 VPS에 Usertour를 자체 호스팅하면 사용자 행동 데이터 및 온보딩 분석이 인프라에 유지됩니다. 사용자에 대한 타사 추적을 피하고, 데이터 상주 요구 사항을 충족하며, 사용자 기반이 성장해도 가격 장벽에 부딪히지 않습니다. 다중 환경 지원을 통해 스테이징에서 플로우를 안전하게 테스트한 후 프로덕션으로 승격할 수 있습니다.
Usertour의 주요 특징
앱 내 제품 둘러보기
모든 흐름에 코드를 작성할 필요 없이, 신규 사용자를 첫 번째 가치 있는 순간으로 안내하는 상호작용적인 단계별 가이드를 구축하세요.
온보딩 체크리스트
핵심 기능을 드러내고 각 사용자의 온보딩 여정 진행 상황을 추적하는 작업 기반 체크리스트를 생성합니다.
고급 사용자 타겟팅
맞춤 속성 및 이벤트를 기준으로 사용자를 세분화하여, 정확히 적절한 시점에 적합한 사용자에게 적절한 흐름을 보여줍니다.
Flow 애널리틱스
각 플로우별 조회수, 완료율, 이탈률을 추적하여 사용자들이 정확히 어디에서 이탈하는지 파악할 수 있습니다.
다중 환경 지원
별도의 프로덕션 및 스테이징 환경을 유지하여 실제 사용자에게 도달하기 전에 흐름을 철저히 테스트할 수 있도록 합니다.
인앱 설문조사
특정 사용자 행동, 완료 이벤트 또는 시간 기반 규칙에 따라 트리거되는 설문조사를 통해 상황별 피드백을 수집합니다.
Hostinger에서 Usertour을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.