Tracktor는 차량 추적 및 차량 관리용 오픈 소스 웹 애플리케이션으로, 개인 및 소규모 기업이 차량과 자산을 완벽하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 구독료나 제3자 데이터 공유 없이 이동 기록, 차량 관리, 차량 활동 모니터링을 위한 깔끔한 자체 호스팅 대시보드를 제공합니다.

SQLite 스토리지를 사용하는 경량 Node.js 스택을 기반으로 구축된 Tracktor는 배포가 쉽고 최소한의 리소스만 필요합니다. 차량 데이터는 사용자 자신의 서버에 저장되어 액세스, 개인 정보 보호 및 보존에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 첫 방문자는 관리자 계정을 등록하라는 메시지가 표시되어 초기 설정이 원활하게 진행됩니다.