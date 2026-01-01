Tracktor 원클릭 설치
차량과 자산을 한 곳에서 모니터링하는 오픈 소스 차량 추적 및 차량 관리 플랫폼입니다.
Tracktor용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tracktor 활용으로 만들 수 있는 것
Tracktor는 차량 추적 및 차량 관리용 오픈 소스 웹 애플리케이션으로, 개인 및 소규모 기업이 차량과 자산을 완벽하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 구독료나 제3자 데이터 공유 없이 이동 기록, 차량 관리, 차량 활동 모니터링을 위한 깔끔한 자체 호스팅 대시보드를 제공합니다.
SQLite 스토리지를 사용하는 경량 Node.js 스택을 기반으로 구축된 Tracktor는 배포가 쉽고 최소한의 리소스만 필요합니다. 차량 데이터는 사용자 자신의 서버에 저장되어 액세스, 개인 정보 보호 및 보존에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 첫 방문자는 관리자 계정을 등록하라는 메시지가 표시되어 초기 설정이 원활하게 진행됩니다.
Tracktor의 주요 특징
차량 관리
전체 차량을 한 곳에 추가하고 정리하여, 각 차량의 고유한 프로필, 세부 정보 및 활동 기록을 추적할 수 있습니다.
주행 기록
차량 사용 및 경로에 대한 정확한 기록을 구축하기 위해 시작점, 종점, 거리 및 타임스탬프와 함께 여정을 기록합니다.
셀프 호스팅 개인 정보 보호
모든 차량 데이터는 자체 서버에 저장됩니다. 타사 추적 서비스, 구독료, 벤더 종속이 없습니다.
경량 SQLite 저장소
영구 저장소에 SQLite를 사용하여 배포를 간단하고 리소스 효율적으로 유지하며 별도의 데이터베이스 서버가 필요하지 않습니다.
사용자 인증
내장 인증으로 차량 데이터 액세스를 안전하게 보호하며, 최초 방문 등록을 통해 초기 설정이 간편해집니다.
Hostinger에서 Tracktor을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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