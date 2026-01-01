Flipt는 개발팀이 릴리스 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 기능 플래그 관리 플랫폼입니다. 이를 통해 Git 저장소에 코드와 함께 플래그 구성을 저장하고, 팀이 이미 사용하는 코드 검토 워크플로와 통합할 수 있습니다. 웹 인터페이스를 통해 코드 변경이나 재배포 없이도 팀의 모든 구성원이 플래그를 생성하고, 사용자 세그먼트를 정의하며, 백분율 기반 출시를 구성할 수 있습니다.

VPS에 Flipt를 자체 호스팅하면 민감한 기능 플래그 로직과 사용자 타겟팅 데이터가 인프라 내에 완전히 유지되어 보안 정책 준수를 보장하고 공급업체 종속을 제거합니다. 상용 기능 플래그 서비스와 동일한 기능을 훨씬 저렴한 비용으로 이용할 수 있습니다.