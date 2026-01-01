원클릭 설치로 Flipt 배포
Git 네이티브 스토리지와 고급 타겟팅 기능을 갖춘 셀프 호스팅 기능 플래그 관리 플랫폼.
Flipt용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Flipt 활용으로 만들 수 있는 것
Flipt는 개발팀이 릴리스 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 기능 플래그 관리 플랫폼입니다. 이를 통해 Git 저장소에 코드와 함께 플래그 구성을 저장하고, 팀이 이미 사용하는 코드 검토 워크플로와 통합할 수 있습니다. 웹 인터페이스를 통해 코드 변경이나 재배포 없이도 팀의 모든 구성원이 플래그를 생성하고, 사용자 세그먼트를 정의하며, 백분율 기반 출시를 구성할 수 있습니다.
VPS에 Flipt를 자체 호스팅하면 민감한 기능 플래그 로직과 사용자 타겟팅 데이터가 인프라 내에 완전히 유지되어 보안 정책 준수를 보장하고 공급업체 종속을 제거합니다. 상용 기능 플래그 서비스와 동일한 기능을 훨씬 저렴한 비용으로 이용할 수 있습니다.
Flipt의 주요 특징
Git 네이티브 저장소
Git 리포지토리에 기능 플래그 구성을 저장하여 모든 변경 사항에 대한 버전 제어, 코드 검토 및 감사 기록을 제공합니다.
고급 타겟팅
정식 출시 전에 특정 코호트에 기능을 출시하기 위해 사용자 지정 속성으로 사용자 세그먼트를 정의합니다.
비율 배포
일부 사용자에게 기능을 점진적으로 출시하여 위험을 줄이고 전체 배포 전에 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다.
REST 및 gRPC API
인기 있는 언어를 위한 포괄적인 API 및 클라이언트 SDK를 통해 모든 애플리케이션이 최소한의 지연 시간으로 플래그를 평가할 수 있습니다.
다중 환경 지원
단일 인스턴스에서 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경을 위한 별도의 플래그 구성을 관리합니다.
Hostinger에서 Flipt을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.