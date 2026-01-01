Horilla는 Django와 PostgreSQL을 기반으로 구축된 완전한 오픈 소스 인적 자원 관리 및 CRM 플랫폼입니다. 채용, 온보딩, 근태, 휴가, 급여, 성과, 헬프데스크, 오프보딩 등 전체 직원 라이프사이클을 통합하며, 영업 파이프라인 및 고객 기록을 위한 내장 CRM과 함께 여러 SaaS 도구를 하나의 자체 호스팅 스택으로 대체합니다.

자체 VPS에 Horilla를 자체 호스팅하면 민감한 직원 데이터, 급여 및 고객 기록을 사용자당 비용 없이 직접 제어할 수 있습니다. 사용자 지정 보고 및 통합을 위한 전체 데이터베이스 액세스 권한을 유지하며, 공급업체 로드맵을 기다릴 필요 없이 모듈을 확장할 자유를 누릴 수 있습니다.