Horilla 원클릭 설치
직원, 급여, 채용, 근태 관리를 아우르는 무료 오픈 소스 HR 및 CRM 플랫폼.
Horilla용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Horilla 활용으로 만들 수 있는 것
Horilla는 Django와 PostgreSQL을 기반으로 구축된 완전한 오픈 소스 인적 자원 관리 및 CRM 플랫폼입니다. 채용, 온보딩, 근태, 휴가, 급여, 성과, 헬프데스크, 오프보딩 등 전체 직원 라이프사이클을 통합하며, 영업 파이프라인 및 고객 기록을 위한 내장 CRM과 함께 여러 SaaS 도구를 하나의 자체 호스팅 스택으로 대체합니다.
자체 VPS에 Horilla를 자체 호스팅하면 민감한 직원 데이터, 급여 및 고객 기록을 사용자당 비용 없이 직접 제어할 수 있습니다. 사용자 지정 보고 및 통합을 위한 전체 데이터베이스 액세스 권한을 유지하며, 공급업체 로드맵을 기다릴 필요 없이 모듈을 확장할 자유를 누릴 수 있습니다.
Horilla의 주요 특징
채용 및 온보딩
별도의 ATS 또는 온보딩 도구 없이 채용 공고, 후보자 파이프라인, 면접 단계 및 온보딩 작업을 추적하세요.
근태 및 휴가
전체 직원에 걸쳐 교대 근무 일정, 생체 인식 출결, 휴가 자격 및 승인 워크플로우를 관리합니다.
내장형 급여
계약, 수당, 공제 및 세금 규칙을 구성한 다음, Horilla 내에서 직접 급여 명세서 생성과 함께 급여 주기를 실행하세요.
성능과 목표
KPI 및 OKR을 정의하고, 360도 피드백 주기를 실행하며, 개인 목표를 조직 목표와 연결합니다.
통합 CRM
리드, 기회, 고객 계정 및 영업 파이프라인을 HR 데이터와 함께 단일 통합 데이터베이스에서 관리하세요.
모듈형 REST API
모든 모듈은 Horilla를 급여 제공업체, 신원 확인 시스템 및 BI 도구와 통합하기 위한 문서화된 REST API를 제공합니다.
Hostinger에서 Horilla을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.