원클릭 설치로 Medusa 배포
TV 프로그램용 자동 비디오 라이브러리 관리자 — 인덱서에 새 에피소드가 나타나는 즉시 가져옵니다.
Medusa용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Medusa 활용으로 만들 수 있는 것
Medusa는 오랫동안 커뮤니티에서 유지 관리되어 온 TV 프로그램 라이브러리 자동화 서버입니다. 팔로우하는 프로그램을 추적하고, 새로운 에피소드 출시를 위해 Usenet 인덱서 및 토렌트 트래커를 모니터링하며, 기존 다운로더를 통해 일치하는 파일을 다운로드하고, 이름을 변경하고 태그를 지정한 다음 라이브러리로 이동시킵니다. 이 모든 과정은 SickBeard 및 SickChill에서 영감을 받은 세련된 웹 UI를 통해 이루어집니다.
VPS에 Medusa를 자체 호스팅하면 TV 자동화가 24시간 내내 실행되어 에피소드가 출시된 지 몇 분 만에 라이브러리에 나타납니다. Plex, Jellyfin, Emby 및 더 넓은 Servarr 생태계와 자연스럽게 연동되며, 기본 플러그인을 통해 거의 모든 Newznab 및 Torznab 인덱서와 작동합니다.
Medusa의 주요 특징
쇼 및 에피소드 기록
TVDB, TVMaze 또는 IMDb에서 프로그램을 추가하면, Medusa는 인덱서에 새 에피소드가 나타날 때마다 모든 시즌의 새 에피소드를 감시합니다.
품질 선호 프로필
여러 후보가 나타날 때 올바른 릴리스가 우선하도록 프로그램별로 품질, 해상도, 코덱 및 언어 환경설정을 설정합니다.
네이티브 인덱서 지원
Newznab 및 Torznab 인덱서용 내장 플러그인과 더불어, NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, rTorrent를 직접 지원합니다.
자막 검색
각 다운로드 후, OpenSubtitles, Addic7ed, Podnapisi에서 선호하는 언어의 일치하는 자막을 검색합니다.
후처리 자동화
다운로드된 파일의 이름을 변경하고 태그를 지정하며, 수동 정렬 없이 Plex/Jellyfin/Emby 호환 폴더 레이아웃으로 이동합니다.
Hostinger에서 Medusa을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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