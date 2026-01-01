Medusa는 오랫동안 커뮤니티에서 유지 관리되어 온 TV 프로그램 라이브러리 자동화 서버입니다. 팔로우하는 프로그램을 추적하고, 새로운 에피소드 출시를 위해 Usenet 인덱서 및 토렌트 트래커를 모니터링하며, 기존 다운로더를 통해 일치하는 파일을 다운로드하고, 이름을 변경하고 태그를 지정한 다음 라이브러리로 이동시킵니다. 이 모든 과정은 SickBeard 및 SickChill에서 영감을 받은 세련된 웹 UI를 통해 이루어집니다.

VPS에 Medusa를 자체 호스팅하면 TV 자동화가 24시간 내내 실행되어 에피소드가 출시된 지 몇 분 만에 라이브러리에 나타납니다. Plex, Jellyfin, Emby 및 더 넓은 Servarr 생태계와 자연스럽게 연동되며, 기본 플러그인을 통해 거의 모든 Newznab 및 Torznab 인덱서와 작동합니다.