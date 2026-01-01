Percona Monitoring and Management (PMM)은 데이터베이스 관측성을 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 플랫폼입니다. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB 및 ProxySQL에서 메트릭, 쿼리 분석 및 성능 데이터를 수집한 다음, 심층적인 쿼리별 드릴다운 기능과 함께 사전 구축된 Grafana 대시보드에 모든 정보를 표시합니다. PMM에는 느린 쿼리를 정확히 찾아내고, 실행 계획을 설명하며, 시간 경과에 따른 쿼리 지문을 추적하여 DBA가 타사 도구 없이도 성능을 조정하는 데 필요한 가시성을 제공하는 내장된 쿼리 분석(QAN) 엔진이 포함되어 있습니다.

VPS에 PMM을 자체 호스팅하면 민감한 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 데이터를 전적으로 자체 인프라 내에 유지합니다. 호스트당 요금, 클라우드 송신 요금, 벤더 종속이 없으며, 보존 기간, 경고 임계값 및 대시보드 사용자 지정에 대한 완전한 제어만 가능합니다.