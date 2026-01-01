Percona PMM 원클릭 설치 배포
MySQL, PostgreSQL, MongoDB 등을 지원하는 오픈 소스 데이터베이스 모니터링 및 관리 플랫폼
Percona PMM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Percona PMM 활용으로 만들 수 있는 것
Percona Monitoring and Management (PMM)은 데이터베이스 관측성을 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 플랫폼입니다. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB 및 ProxySQL에서 메트릭, 쿼리 분석 및 성능 데이터를 수집한 다음, 심층적인 쿼리별 드릴다운 기능과 함께 사전 구축된 Grafana 대시보드에 모든 정보를 표시합니다. PMM에는 느린 쿼리를 정확히 찾아내고, 실행 계획을 설명하며, 시간 경과에 따른 쿼리 지문을 추적하여 DBA가 타사 도구 없이도 성능을 조정하는 데 필요한 가시성을 제공하는 내장된 쿼리 분석(QAN) 엔진이 포함되어 있습니다.
VPS에 PMM을 자체 호스팅하면 민감한 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 데이터를 전적으로 자체 인프라 내에 유지합니다. 호스트당 요금, 클라우드 송신 요금, 벤더 종속이 없으며, 보존 기간, 경고 임계값 및 대시보드 사용자 지정에 대한 완전한 제어만 가능합니다.
Percona PMM의 주요 특징
다중 데이터베이스 지원
MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, ProxySQL을 데이터베이스 유형별로 별도의 모니터링 스택을 배포하지 않고 단일 인터페이스에서 모니터링할 수 있습니다.
쿼리 분석
실행 계획 분석 및 과거 지문 추적을 통해 가장 느리고 가장 리소스 집약적인 쿼리를 식별하고 분석합니다.
사전 구축된 대시보드
수십 개의 그라파나 대시보드가 기본으로 제공되며, InnoDB 내부, 복제 지연, MongoDB oplog 및 PostgreSQL vacuum 활동을 다룹니다.
통합 알림
내장된 Percona Alerting을 사용하여 복제 지연, 디스크 사용률, 느린 쿼리 및 연결 포화도에 대한 임계값 기반 알림을 정의합니다.
보안 위협 자문가
자동화된 데이터베이스 보안 검사는 누락된 인증, 취약한 비밀번호 및 노출된 관리자 인터페이스와 같은 구성 위험을 표시합니다.
데이터 보존 제어
메트릭 보존 기간과 해상도를 독립적으로 구성하여, 용량 계획에 필요한 세분성과 스토리지 사용량의 균형을 맞출 수 있습니다.
Hostinger에서 Percona PMM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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