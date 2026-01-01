원클릭 설치로 Ralph 배포
전체 REST API를 갖춘 오픈 소스 IT 자산 관리 및 데이터 센터 인프라 플랫폼.
Ralph용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ralph 활용으로 만들 수 있는 것
Ralph는 Allegro가 대규모 IT 인프라 관리를 위해 구축한 오픈 소스 자산 관리 및 CMDB(구성 관리 데이터베이스) 시스템입니다. 이는 구매 및 할당부터 폐기까지 전체 자산 수명 주기를 데이터 센터 랙과 백오피스 환경 모두에서 다루며, 랙 레이아웃 및 전력 용량 계획을 위한 내장된 데이터 센터 시각화 기능을 제공합니다.
VPS에 Ralph를 자체 호스팅하면 IT 팀은 자산당 구독 비용 없이 하드웨어 재고, 소프트웨어 라이선스, 계약 및 지원 계약에 대한 단일 진실 공급원을 확보할 수 있습니다. 포괄적인 REST API를 통해 Ralph는 기존 티켓팅, 모니터링 및 조달 시스템과 쉽게 통합될 수 있습니다.
Ralph의 주요 특징
자산 수명 주기 추적
구매 주문부터 할당, 유지보수, 폐기까지 모든 자산을 추적하고, 규정 준수 및 비용 보고를 위한 전체 이력과 감사 추적을 제공합니다.
데이터 센터 시각화
드래그 앤 드롭 배치로 물리적 랙 레이아웃을 매핑하고, 랙별 전력 소비량을 모니터링하며, 하드웨어가 도착하기 전에 용량 확장을 계획할 수 있습니다.
REST API
포괄적인 REST API를 통해 Ralph를 티켓팅 시스템, 모니터링 플랫폼 및 조달 도구와 통합하여 재고 업데이트를 자동화하고 중복 데이터 입력을 제거할 수 있습니다.
소프트웨어 라이선스 관리
소프트웨어 라이선스, 계약 및 지원 계약을 하드웨어 자산과 함께 추적하여 무엇이 라이선스되었는지, 어디에 배포되었는지, 그리고 갱신 기한이 언제인지 항상 알 수 있습니다.
사용자 정의 워크플로
자산 수명 주기 단계에 대한 유연한 워크플로 상태를 정의하여 조달, 운영 및 폐기 프로세스가 팀 전체에 걸쳐 일관되게 적용되도록 합니다.
Hostinger에서 Ralph을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.