Ralph는 Allegro가 대규모 IT 인프라 관리를 위해 구축한 오픈 소스 자산 관리 및 CMDB(구성 관리 데이터베이스) 시스템입니다. 이는 구매 및 할당부터 폐기까지 전체 자산 수명 주기를 데이터 센터 랙과 백오피스 환경 모두에서 다루며, 랙 레이아웃 및 전력 용량 계획을 위한 내장된 데이터 센터 시각화 기능을 제공합니다.

VPS에 Ralph를 자체 호스팅하면 IT 팀은 자산당 구독 비용 없이 하드웨어 재고, 소프트웨어 라이선스, 계약 및 지원 계약에 대한 단일 진실 공급원을 확보할 수 있습니다. 포괄적인 REST API를 통해 Ralph는 기존 티켓팅, 모니터링 및 조달 시스템과 쉽게 통합될 수 있습니다.