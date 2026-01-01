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팀, 강의실 및 내부 지식 공유를 위한 자체 호스팅 스택 오버플로우 스타일 Q&A 플랫폼.

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2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
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2 년간 ₩23,219/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
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8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
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KVM 4
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20,119/월
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2 년간 ₩44,909/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
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KVM 8
114,599
40,259/월
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2 년간 ₩77,429/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
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KVM 1
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

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컨테이너 로그에 빠르게 액세스
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AMD EPYC 프로세서
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공개 API
전 세계 데이터 센터
1년 무료 도메인
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Scoold 활용으로 만들 수 있는 것

Scoold는 Stack Overflow에서 영감을 받은 오픈 소스 Q&A 및 지식 공유 플랫폼으로, 질문, 답변 및 암묵적 지식을 체계적으로 기록할 공간이 필요한 팀, 학교 및 조직을 위해 특별히 제작되었습니다. 단일 JAR Spring Boot 프런트엔드는 인증, 검색 및 영구성을 처리하는 Para 백엔드와 페어링되며, 이 배포에는 첫 부팅 시 바로 사용할 수 있는 임베디드 H2 저장소가 번들로 제공됩니다.

Scoold를 자체 호스팅하면 타사 SaaS Q&A 서비스 대신 자체 VPS에 모든 질문, 답변, 투표 및 사용자 ID를 보관할 수 있습니다. 좌석당 요금이 없으며, 지식 기반에 대한 공급업체 종속이 없고, Apache 2.0 라이선스를 통해 팀의 실제 작업 방식에 맞춰 투표 규칙, 배지, 공간 및 인증 공급자를 조정할 수 있습니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Scoold의 주요 특징

스택오버플로 워크플로

투표, 채택된 답변, 평판, 배지, 태그는 기여자들에게 공개 Stack Overflow와 동일한 익숙한 질문 및 답변 흐름을 제공하며, 새로운 팀원들은 별도의 학습 없이도 쉽게 적응할 수 있습니다.

팀을 위한 공간

질문과 사용자를 격리된 공간으로 그룹화하여 엔지니어링, 지원 및 HR 부서가 콘텐츠가 서로 섞이지 않고 단일 Scoold 설치를 공유할 수 있도록 합니다.

묶음 Para 백엔드

Para 애플리케이션 서버는 Scoold와 함께 배포되며 첫 부팅 시 자동으로 초기화되므로, 인증, 검색 및 저장 기능이 별도의 설정 없이 즉시 작동합니다.

소셜 및 LDAP 로그인

Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP 또는 이메일 및 비밀번호로 로그인하세요. — 맞춤 인증 코드 작성 없이 조직에서 이미 사용하는 ID 공급자를 선택하세요.

마크다운 및 코드 블록

구문 강조 코드 블록, 표, 작업 목록 및 이모티콘이 포함된 GitHub 스타일 마크다운을 통해 Scoold는 기술적인 문제와 해결책을 문서화하는 엔지니어링 팀에 안성맞춤입니다.

REST API 및 웹훅

OpenAPI 3.0 REST 인터페이스와 서명된 웹훅을 통해 보고서 스크립팅, 레거시 Q&A 콘텐츠 가져오기, 그리고 Scoold를 채팅, Zapier 또는 자체 자동화에 연결할 수 있습니다.

Hostinger에서 Scoold을 실행하는 이유는 무엇입니까?

원클릭으로 실행

사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

원클릭으로 실행

믿을 수 있는 보안

내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

믿을 수 있는 보안

Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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권장 서버 위치:

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로딩 속도를 높이려면 사용자 위치와 가까운 서버 위치를 선택하세요. 저희는 북미, 유럽, 아시아, 남미 전역에 데이터 센터를 보유하고 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

Noel
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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.

Omkar
Omkar

호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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