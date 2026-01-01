Scoold는 Stack Overflow에서 영감을 받은 오픈 소스 Q&A 및 지식 공유 플랫폼으로, 질문, 답변 및 암묵적 지식을 체계적으로 기록할 공간이 필요한 팀, 학교 및 조직을 위해 특별히 제작되었습니다. 단일 JAR Spring Boot 프런트엔드는 인증, 검색 및 영구성을 처리하는 Para 백엔드와 페어링되며, 이 배포에는 첫 부팅 시 바로 사용할 수 있는 임베디드 H2 저장소가 번들로 제공됩니다.

Scoold를 자체 호스팅하면 타사 SaaS Q&A 서비스 대신 자체 VPS에 모든 질문, 답변, 투표 및 사용자 ID를 보관할 수 있습니다. 좌석당 요금이 없으며, 지식 기반에 대한 공급업체 종속이 없고, Apache 2.0 라이선스를 통해 팀의 실제 작업 방식에 맞춰 투표 규칙, 배지, 공간 및 인증 공급자를 조정할 수 있습니다.