Pulsarr 원클릭 설치.
스마트 콘텐츠 라우팅 규칙을 사용하여 Sonarr 및 Radarr에 동기화되는 실시간 Plex 시청 목록 모니터.
Pulsarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pulsarr 활용으로 만들 수 있는 것
Pulsarr는 Plex 시청 목록을 Sonarr 및 Radarr와 연결하여, Plex 앱 내에서 '시청 목록에 추가'를 탭할 때마다 두 번째 프런트엔드, 별도의 로그인, 사용자별 초대 없이 자동 다운로드 요청으로 전환합니다. Plex Pass 사용자에게는 Plex를 실시간으로 모니터링하며, 다른 모든 사용자에게는 단계적 폴링으로 전환됩니다. 그런 다음 사용자가 정의한 규칙에 따라 각 타이틀을 올바른 Sonarr 또는 Radarr 인스턴스로 라우팅합니다.
자체 VPS에 Pulsarr를 자체 호스팅하면 시청 목록 데이터, 사용자 권한 및 arr API 키를 직접 관리할 수 있습니다. 승인 워크플로, 사용자별 할당량, Discord 알림 및 Plex 라벨 동기화는 홈 서버가 온라인 상태를 유지할 필요 없이 지속적으로 실행됩니다.
Pulsarr의 주요 특징
실시간 관심 목록 동기화
Plex Pass 사용자의 관심 목록 추가는 즉시 Sonarr 또는 Radarr 요청을 트리거하며, 비-Pass 계정은 단계별 폴링으로 처리됩니다.
지능형 콘텐츠 라우팅
장르, 사용자, 언어, 연도, 인증, 등급 또는 스트리밍 서비스를 사용하여 콘텐츠를 올바른 arr 인스턴스로 라우팅하는 AND/OR 규칙을 만듭니다.
승인 및 할당량
관리자 승인을 위해 요청을 보류하고, 일별, 주별 또는 월별 사용자당 제한을 적용하여 다운로드 대기열을 관리할 수 있습니다.
Discord 봇 연동
승인을 관리하고, 요청 상태를 확인하며, 대화형 슬래시 명령어를 사용하여 Discord에서 직접 작업을 트리거할 수 있습니다.
다중 인스턴스 지원
여러 Sonarr 및 Radarr 인스턴스에 걸쳐 동기화된 태그 지정을 통해 콘텐츠를 배포하여, 어떤 사용자가 무엇을 요청했는지 항상 알 수 있습니다.
유연한 알림
콘텐츠가 라이브러리에 추가되면 Plex 모바일 푸시, Discord, 웹훅 또는 Apprise를 통해 80개 이상의 서비스로 업데이트를 전송합니다.
Hostinger에서 Pulsarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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