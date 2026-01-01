Pulsarr는 Plex 시청 목록을 Sonarr 및 Radarr와 연결하여, Plex 앱 내에서 '시청 목록에 추가'를 탭할 때마다 두 번째 프런트엔드, 별도의 로그인, 사용자별 초대 없이 자동 다운로드 요청으로 전환합니다. Plex Pass 사용자에게는 Plex를 실시간으로 모니터링하며, 다른 모든 사용자에게는 단계적 폴링으로 전환됩니다. 그런 다음 사용자가 정의한 규칙에 따라 각 타이틀을 올바른 Sonarr 또는 Radarr 인스턴스로 라우팅합니다.

자체 VPS에 Pulsarr를 자체 호스팅하면 시청 목록 데이터, 사용자 권한 및 arr API 키를 직접 관리할 수 있습니다. 승인 워크플로, 사용자별 할당량, Discord 알림 및 Plex 라벨 동기화는 홈 서버가 온라인 상태를 유지할 필요 없이 지속적으로 실행됩니다.